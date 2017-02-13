أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية 2011/2012 إلى 2015/2016 بلغ نحو 4.7 مليار دينار .

وأوضح المرزوق في تصريح له على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي، أن المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية شهدت نموا مضطردا تجاوز 40% عن السنة التي قبلها ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 مليار دينار سنوياً.