أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان مساء امس الأحد أن الجلسة تعقد بناء على طلب كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية بعد ان اطلقت بيونغ يانغ الصاروخ باتجاه بحر اليابان من منطقة (بانغ هيون) بمسافة 500 كيلومتر.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اكد في مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة الماضي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع اليابان للدفاع عن مصالح البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها حرية الملاحة والتصدي لتهديدات كوريا الشمالية.

وقال "سنعمل معا من أجل تعزيز مصالحنا المشتركة الكثيرة في المنطقة ومن بينها حرية الملاحة والدفاع ضد صواريخ كوريا الشمالية وتهديداتها النووية التي أعتبرها أولوية قصوى".

وأعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت "بنجاح" صاروخا بالستيا جديدا في خطوة اعتبرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحديا.

وعبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "عن ارتياحه الكبير لامتلاك سلاح نووي آخر يعزز القوة الهائلة للبلاد".