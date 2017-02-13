نفت الإدارة العامة للإطفاء، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق في برج الحمراء، مبينة أن المشاهد المتداولة عن وجود حريق جاءت نتيجة كثافة الضباب وتأثره بالإضاءة الموجودة على البرج.

وأكدت ( الإطفاء) في بيان صحافي، أن مركز العمليات لم يتلق أي بلاغ في هذا الشأن داعية المواطنين والمقيمين الى عدم تناقل الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي الا من خلال المواقع الرسمية لتدارك الشائعات لما لها من تأثير سلبي قد يثير الهلع والخوف بين عامة الناس.

واوضحت الادارة انها تعمل على مدار الساعة للرد على اي استفسارات او تساؤلات من شأنها طمأنة الجميع.