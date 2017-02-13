أكدت وزارة الخارجية، مساء أمس الأحد، استقرار الأوضاع على الحدود الكويتية - العراقية، مشددة على حرص البلدين على احترام السيادة لكل منهما.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على هامش مشاركته في حفل المنظمة الدولية للهجرة لإطلاق الفيلم الوثائقي (بكلماتهم وأصواتهم) إن الوضع على الحدود "طبيعي ومستقر وسيبقى على ذلك بيقظة أبناء الكويت وحرصهم وإخلاصهم في عملهم وحرص الجانب العراقي على احترام سيادة دولة الكويت".

واضاف أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في القاهرة حيث صرح الأخير انه لن تستطيع اي اصوات ان تفرق بين الشعبين الكويتي والعراقي، موضحا ان تلك التصريحات "تعبر عن مسؤولية لدى الجانب العراقي في احترام سيادة الكويت".