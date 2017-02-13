حصد فيلم "لا لا لاند Lala land " الأمريكي الاستعراضي 5 من جوائز من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "يافتا".

وحصل الفيلم، خلال حفل لتوزيع الجوائز، أقيم مساء الأحد، في العاصمة البريطانية لندن، على جوائز أفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية، وأفضل تصوير.

وفاز مخرج الفيلم "دميان تشازل" بجائزة أفضل مخرج، وبطلته "إيما ستون" بجائزة أفضل ممثلة.

أما جائزة أفضل ممثل، فذهبت للممثل الأمريكي، ، "كيسي أفليك" بطل فيلم "مانشيستر على البحر"، فضلاً عن حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي.

وعلى جانب آخر حصل فيلم "أنا دانيال بليك" للمخرج البريطاني "كين لوتش" على جائزة أفضل فيلم بريطاني.

أما جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن عمل أدبي فذهبت للسيناريست "لوك ديفز" عن فيلم "أسد"، وحصل فيلم "كوبر أند تو سترنغز" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ونال فيلم "ابن شاؤول" للمخرج المجري "لازلو نيميس" جائزة أفضل فيلم أجنبي.

كما حصد فيلم "كتاب الغابة" من إنتاج ديزني على جائزة أفضل مؤثرات بصرية.

يذكر أن جوائز "بافتا" تعد مقدمة لمعرفة الفائزين بجوائز الأوسكار التي ستوزع بعد أسبوعين.

والأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون "BAFTA" تأسست عام 1947، وهي منظمة خيرية، تقيم حفل توزيع جوائز سنوية تكرم فيه الأعمال المبدعة في مجال السينما والتلفزيون والمهن التلفزيونية وألعاب الفيديو، والرسوم المتحركة.