قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، إن الحل السياسي في سورية سيفضي لنهاية

تنظيم "داعش".

وحذر في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين من أن "استمرار الأزمة سيظل يغذي الإرهاب العالمي".

ورحب باجتماع المعارضة الذي استضافته الرياض مؤخرا لتشكيل وفد يمثل المعارضة في جنيف.

وقال إن :"الأمم المتحدة بحتاجة إلى إصلاحات ... وأنا ملتزم بإصلاحات في الأمانة العالمة لدعم الشعوب التي نخدمها ... إلا أن إصلاح مجلس الأمن يعتمد على الدول الأعضاء".

وقال إن مصالح إيران يجب ألا تؤثر على دول المنطقة.