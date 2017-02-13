كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل حملات الإزالة التي ينفذها فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة على مناطق المحافظة حيث نفذ حملة على محاصير الأغنام بمنطقة الري بالتعاون مع مراقبة النظافة العامة والتي أسفرت عن رفع وإزالة 26 محصاراً

وبدوره بين رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة، زيد العنزي، خلال تصريح صحافي له عن قيام الفريق بشن حملة على منطقة الري لإزالة المحاصير المخالفة للقوانين واستغلال الساحات العامة دون ترخيص من البلدية وغيرها من السلبيات والتجاوزات والتي تنتشر في العطل والاجازات الرسمية والتي يتطلب منا التصدي لها بكل حزم من خلال تطبيق القانون.

وأكد العنزي قائلاً بأن الحملة التي انطلقت في تمام السابعة صباحاً واستمرت حتى صلاة المغرب بالتعاون مع النوبة (ب) بمركز الشويخ والري التابعة لمراقبة النظافة والتي أسفرت عن رفع وإزالة 26 محاصرا منها 11 محاصرا قرب محول الكهرباء بناء على شكوى مقدمة من وزارة الكهرباء والماء و15 محصارا متفرقة بمنطقة سوق الماشية .

وتطرق العنزي إلى أنه تم رفع وإزالة 210 اعلان تجاري مخالف تضمنت 60 اعلانا حجم كبير و150 اعلانا حجم صغير والتي قام أصحابها بإقامتها في مداخل ومخارج المناطق وبمواقف الجمعيات التعاونية وقرب الاشارات الضوئية، مؤكداً على أن البعض الآخر قام بوضع الاعلانات المخالفة على اللوحات الارشادية ودليل القطع في المناطق التي تسبب في تشويه تلك اللوحات وتلفها.

وأشار العنزي إلى أن الحملة استهدفت ايضاَ الكشف على أحد عقارات السكن الخاص وتبين من الكشف بأن صاحب العقار مخالف للائحة البناء 2009/206 وذلك لتأجيره أكثر من سبعة عوائل.