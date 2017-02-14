استكملت محافظة الأحمدي استعداداتها للحفل الغنائي الساهر الكبير «فرحة الأحمدي» الذي تنظمه مساء الجمعة المقبل الموافق 17 الجاري، في ستاد نادي الشباب تحت رعاية وبحضور المحافظ الشيخ فواز الخالد، حيث يحيي الحفل الفنانون عبدالله الرويشد ونوال الكويتية وسليمان القصار بمشاركة الشاعر القدير بدر بورسلي. وبهذه المناسبة، توجه المحافظ الشيخ فواز الخالد بالتهاني مجددا إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي وأهالي محافظة الأحمدي لحلول الأعياد الوطنية للكويت، مشيرا إلى أنه بعد النجاح والصدى الواسع الذي حققه حفل العام الماضي، يأتي حفل هذا العام ليؤكد للجميع، مدى حرص منتسبي محافظة الأحمدي على مواصلة التميز والتألق فيما يتم تنظيمه من فعاليات تواكب الأعياد الوطنية، موجها الدعوة الى جميع العائلات للحضور والاستمتاع، داعيا المولى سبحانه ان يديم الأعياد والأفراح على كويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء.

وبالمناسبة توجه المحافظ بالشكر والتقدير الى مختلف الجهات الراعية والمشاركة في احتفالات المحافظة، وهي شركة نفط الكويت والبنك التجاري الكويتي، وشركة مصطفى كرم، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة ناصر محمد البداح للتجارة العامة والمقاولات، كما شكر الرعاة الإعلاميين ممثلين في جريدة «الأنباء» وجريدة السياسة وجريدة اراب تايمز وجريدة النهار، والى أعضاء اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية 2017 والتي تضم ممثلين للجهات الادارية والخدمية الرسمية في محافظة الاحمدي، معربا عن شكره وتقديره لمنتسبي محافظة الأحمدي على جهودهم الممتدة استعدادا لهذه الاحتفالات منذ شهور.

كما أعرب المحافظ عن الشكر والتقدير للدعم الإعلامي الكبير الذي أولته وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المطبوعة والمقروءة والمرئية لمهرجان ام الخير يوم الجمعة الماضي، والذي كان احد ركائز نجاح المهرجان.