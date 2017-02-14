الالتفاف حول القيادة وتكوين يد صلبة تحمي الكويت وأهلها عادل الشنان

انطـلـــقت احتـفــالات محافظة الفروانية الرسمية بمناسبة الأعياد الوطنية صباح أمس في فندق كراون بلازا بحضور جمع من السفراء وممثلي السلك الديبلوماسي للسفارات الموجودة على أرض الكويت وعدد من مسؤولي وزارة التربية يتقدمهم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد بالإضافة إلى عدد من مختاري مناطق محافظة الفروانية.

وفي كلمة له، قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود: نفتتح اليوم الاحتفال الرسمي للأعياد الوطنية في محافظة الفروانية بمناسبة العيد الوطني الـ56 وعيد التحرير الـ 26 الأغر، والذي يصادف أيضا تاريخ 26 الجاري، مضيفا: نحن نحتفل من أرض محافظة الفروانية قلب الكويت النابض بالولاء والفداء والوفاء والعطاء للوطن وترابه ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الأبي قاطبة عبر احتفالاتنا التي شاركت بها وزارة التربية عبر لوحات وطنية يقدمها فلذات أكبادنا من أبنائنا وبناتنا.

وقال الحمود: لا نحتفل فقط بالكلمات أو العروض أو اللوحات الوطنية، إنما نحتفل برسالة نوجهها للعالم اجمع تعبر عن أن الكويت وقيادتها وشعبها بلاد السلام والإنسانية والعيش الطيب الكريم والاحترام والتقدير للأشقاء والأصدقاء، والكويت كانت وستبقى ذات المكانة العريقة بالمجتمع الدولي والتي تحرص كل الحرص على علاقاتها بأشقائها وأصدقائها، واليوم تعبر كل قطاعاتها عن السلام والخير والطيب والسعادة، مضيفا: نحتاج إلى كلمات عديدة في هذه الاحتفالات الوطنية لنفي الكويت حقها الذي جسده الكويتيون بالولاء والفداء والانتماء ومثله كمثل الدماء بالعروق والتاريخ خير شاهد، حيث سطر أروع أنواع التلاحم والالتفاف حول القيادة وتكوين يد صلبة تحمي الكويت وأهلها.

وزاد الحمود: الكويت أياديها بيضاء ومرابعها خضراء والعمل الإنساني الكويتي الأروع والأسمى في العالم وعلم الكويت بألوانه ذات المعاني السامية قبل أن يرفع على السواري رفعه الكويتيون على رؤوسهم وقدسوا وطنيتهم تحت قيادة صاحب السمو، وكانوا خير مثال على وحدة الشعب ورص الصفوف كما ستبقى الكويت جزءا من منظومة مجلس التعاون الخليجي الموحد، مضيفا أن محافظة الفروانية اليوم سعيدة وبهيجة بحضور هذا الجمع الطيب لافتتاح احتفالياتها.

من جهته، قال سفير الإمارات: إننا اليوم نشارك محافظة الفروانية احتفالاتها بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت الشقيقة ونحن سعداء بقدر سعادة أهل الكويت بهذه الاحتفالات ونتمنى من المولى عز وجل أن يديم أفراح وسعادة أهل الكويت.

وعلى هامش الحفل، قدم الشاعر ضاري البوقان مشاركة شعرية وطنية بالإضافة إلى عدد من الفقرات الوطنية قدمها كوكبة من تلاميذ مدارس منطقة الفروانية التعليمية.