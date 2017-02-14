عبدالعزيز الفضلي

كثر الحديث حول عودة المعلم الفلسطيني والاستعانة به للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت، غير أن الكثير من القيادات التربوية وأهل الميدان يرون أن عودته لن تضيف شيئا، خاصة أن الوضع لا يساعد المعلم على الإبداع والتميز لاسيما ان الأجواء غير مهيئة للمعلم الموجود حاليا سواء كان كويتيا أو وافدا.

وأشار التربويون في حديثهم لـ «الأنباء» إلى أن التعليم ليس له جنسية معينة فهناك المعلم المبدع وهناك ما هو عكس ذلك، موضحين أننا لا ننسى كذلك تغير المؤثرات البيئية والعصر الذي نعيشه في الوقت الحالي والذي يختلف تماما عن العصر الذي كان التعليم فيه في ذروة مستواه والكثافة السكانية والمستوى الاقتصادي والثورة التكنولوجية كل تلك الأمور لا تتعلق بالمعلم ان كان فلسطينيا أو من جنسيات أخرى، فالمعلم الذي نجح معي في ذلك الوقت ليس بالضرورة أن ينجح مع غيري من الطلبة في الوقت الحالي، وفيما يلي تفاصيل ما أدلى به القياديون لـ «الأنباء»:

في البداية، أكد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث أن التعليم لا يعتمد على جنسية معينة فهناك تفاوت بين المعلمين في الأداء، مشيرا إلى أن المعلمين فيهم المتميز ومن هو عكس ذلك.

وأوضح أن الاعتماد في هذا الجانب على اختيار الأكفأ فلابد من اختيار المعلم المبدع الذي يستفاد منه، مشددا على أن المعلم يحتاج إلى تفريغه من الأعباء الإدارية، لاسيما أن بعض المدارس تستعين بمعلميها المتميزين في تنظيم الفعاليات والأنشطة وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على أدائه في الفصل ولا بد أن يشعر المعلم بالمساواة من حيث توزيع الأنصبة مع زملائه الآخرين.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين عبدالحميد الخالدي إن الميدان التربوي يرحب بكل الخبرات التي تخدم العملية التعليمية وتكون إضافة له، مشيرا إلى أن المعلم الفلسطيني من الخبرات التي تثري الميدان التربوي وتخدم العملية التربوية بعطائه وبتفانيه في العمل، ونحن مع وجود هذه النوعية من المعلمين، ولكن هذا الأمر مشروط بوجود معلم معد إعدادا جيدا وصاحب خبرة تفيد المنظومة التربوية ويكون له أثر إيجابي على المتعلمين.

وأضاف الخالدي أن استقطاب المعلم الفلسطيني لجنسيته فقط دون النظر لإعداده وجاهزيته سيكلف وزارة التربية أكثر من الاستفادة منه، لافتا إلى أن الفكرة في الاستفادة من المعلم الجاهز والقادر على الدخول في الميدان المتسلح بالمعرفة التامة وبأساليب وطرق التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم ويكون مؤهلا للتعامل مع الطلاب وقادرا على إيصال المعلومة بشكل سهل وميسر لهم، مشددا على أن المعلم الفلسطيني مرحب به لو كان قادرا على العطاء بما يخدم العملية التعليمية، أما إذا كان غير ذلك فسيكون عبئا كبيرا على الوزارة.

قيادات المدارس

من جانبه، قال مدير ثانوية الرجيب فهد المضاحكة إن المشكلة ليست في المعلم رغم أنه مهم وأساس العملية التعليمية، لكن الأهم من ذلك هو ان بعض القيادات التربوية لم يمارسوا مهنة التعليم ولم يشعروا بالتعب الذي مر به المعلم حتى يكون قياديا، اضف إلى ذلك فإن بعض القيادات في المدارس ليست على قدر من المسؤولية، مشيرا إلى أن البعض منهم لديه نوع من الإهمال واللامبالاة وكذلك منهم من يستفيد من المدرسة في تسيير مهام أعماله كالوساطة وغيرها.

وشدد المضاحكة على ضرورة إعادة النظر في موضوع الاختيار الصحيح لإدارات المدارس مع أهمية أن يكون شعارهم العدل بين جميع الطلبة ومخافة الله في أعمالهم وأفعالهم، لافتا إلى أن العملية تحتاج إلى الكثير من البحث والتشاور في هذا الجانب.

وذكر أن القيادات المدرسية اليوم هي المحور الذي تنطلق منه إدارة قوية تحاسب معلميها إذا قصروا وتبادر في تنمية الطلبة من خلال المراجعات وأوراق العمل ودروس التقوية.

أسباب التراجع

من جانبها، أكدت مديرة ثانوية الفروانية للبنات سهام حمد السهيل أن جودة التعليم لا تتعلق بجنسية المعلم فكل فئة تضم الجيد والمتمكن والضعيف ولكن تدني جودة التعليم في الكويت تعود لعدة أسباب ويشارك فيها العديد من الأمور مثل تغيير سياسات الوزارة بين فترة وأخرى وتغيير المناهج والنظم التعليمية وغيرها، مشيرة إلى ان المعلم الفلسطيني لن يضيف الشيء الجديد ما لم تكن أركان المنظومة التعليمية جاهزة وتساعده على ذلك.

وأضافت قائلة: حتى نكون منصفين فمثلما كان المعلم الفلسطيني موجودا في الوقت السابق كان المعلم الوافد من الجنسيات الأخرى موجودا بل وبدأ التعليم في الكويت في الكتاتيب على أيدي أجدادنا الشيوخ الكويتيين وكان التعليم وقتذاك مستواه عاليا.

وذكرت: كما أننا لا ننسى تغير المؤثرات البيئية والعصر الذي نعيشه في الوقت الحالي والذي يختلف تماما عن العصر الذي كان التعليم فيه في ذروة مستواه والكثافة السكانية والمستوى الاقتصادي والثورة التكنولوجية كل تلك الأمور لا تتعلق بإن كان المعلم فلسطينيا أو من الجنسيات الأخرى، فالمعلم الذي نجح معي في ذلك الوقت ليس بالضرورة أن ينجح مع غيري من الطلبة، ولو كان ذلك صحيحا لما كنا نجد طلبة راسبين في ذلك الوقت، ولما وجدنا طلبة فائقين وموهوبين في هذا الوقت، فهناك كلمة مأثورة للخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - تقول «لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم».

لذا، علينا أن نسعى لتأهيل وتدريب المعلم الكويتي أولا لأنه هو الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن.