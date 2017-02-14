الحصان لـ «الأنباء»: تغيير نظام الإشارات على طريق المطار فاقم من مشكلة الازدحام

الازدحام سيختفي مع نهاية الأسبوع بشكل كبير

افتتاح مدخل شارع الجاحظ مع تقاطع طريق الجهراء خلال 3 أسابيع

فرج ناصر

أعلنت وزارة الأشغال أمس عن أن هناك إجراءات فورية لمعالجة زحمة المرور بسبب إغلاق جسر الغزالي مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستبدأ اعتبارا من اليوم على إثر اجتماعات مكثفة مع عدة جهات منها الإدارة العامة للمرور وجامعة الكويت ومؤسسة الموانئ.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان في تصريح صحفي إن القطاع يقوم باتصالات مع الجهات المعنية لمعالجة الزحام المروري بسبب إغلاق الجسر يوم الجمعة الماضي للقيام بأعمال تطويره (المرحلة الخامسة) ضمن مشروع تطوير طريق الجهراء.

حلول جديدةوأوضح الحصان انه تم التوصل مبدئيا إلى عدة حلول سيتم تطبيقها تباعا خلال أيام منها فتح «التفافة» بالتحويلة مقابل شركة (فورد) اليوم الثلاثاء وفتح جسر من الجهراء باتجاه طريق المطار إضافة إلى مخرج إضافي.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق حاليا لإقامة ندوة توعوية بالتنسيق مع جامعة الكويت لتوعية الطلبة والطالبات حول كيفية التعامل مع الطرق البديلة التي تم تنفيذها بالمنطقة.

وأكد وجود رصد دوري للازدحام بالمناطق التي تأثرت بعد إغلاق (الغزالي) بهدف وضع خطط وحلول سريعة للتخفيف من حدة هذا الزحام الذي جاء نتيجة طبيعية لإغلاق هذا الجسر الحيوي كونه يخدم مناطق ذات كثافة مرورية إذ تضم المنطقة عددا كبيرا من المؤسسات الحيوية.

وأفاد بأن هذا الازدحام سيقل تدريجيا خلال أيام بعد استيعاب مرتادي الطرق بالمنطقة للطرق البديلة التي نفذها القطاع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وتطبيق عدد من الحلول السريعة والآنية التي ستسفر عنها الاجتماعات فيما بين الجهات المعنية.

وذكر أن العمل على جسر الغزالي يأتي في مرحلة من مراحل مشروع تطوير طريق الجهراء وكان من المقرر تنفيذه في فترات سابقة إلا أنه تم تأجيل العمل به ليتواكب مع مشروعين آخرين من المشاريع الكبرى التي ينفذها القطاع هما جسر الشيخ جابر وتطوير طريق جمال عبدالناصر للانتهاء منها جميعا في نهاية 2018 مشيرا إلى أن المشاريع الثلاثة مرتبطة ببعضها وفقا للخطة الموضوعة لها.

اعتذاروأعرب الحصان عن أسف الوزارة وقطاع الطرق للمواطنين والمقيمين بسبب الإزعاج الناتج عن الاختناقات المرورية بعد إغلاق الجسر، واعدا بتطبيق مجموعة من الحلول السريعة خلال أيام للتخفيف من حدة هذه الاختناقات، داعيا الجميع إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المرورية والطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من العمل في هذا الجزء المهم والحيوي ضمن مشروع من أكبر مشاريع الطرق التنموية في البلاد.

ورغم أسف الأشغال إلا أن الحصان كشف في تصريح خاص ل «الأنباء» عن أن إغلاق جسر جابر لم يكن فقط السبب في الازدحام، بل وأيضا تغيير نظام الإشارات الضوئية الواقعة على طريق المطار والتي كانت عملت بنظام جديد يوم أمس الأول كتجربة، لكن كان لها رد فعل عكسي، وقد تم تعديلها حيث كان هدف إدارة المرور وقوف السيارات لفترة أطول، لكن تم ضبط النظام وتعديله والعودة به إلى سابق عهده من خلال توقيت الإشارات الضوئية.

منع الشاحناتمن جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور أوضحت أن بدء استكمال مشروع تطوير طريق الجهراء وطريق الغزالي استوجب إغلاق جزء من الغزالي وتحويل الطريق الى فرعي الجهراء مع الغزالي باتجاه ميناء الشويخ وجامعة الكويت والعكس.

وأشارت إلى أنه يمنع سير الشاحنات على طريق الغزالي تحديدا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

قائمة بالطرق المؤدية والبديلة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن قائمة بالطرق البديلة أو الموازية المؤدية إلى كل من ميناء الشويخ وجامعة الكويت الشويخ ومنطقة المستشفيات، وهي كالآتي:

أولا: الدائري الرابع باتجاه دوار الأمم نزولا على طريق الجهراء.

ثانيا: طريق المغرب السريع نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

ثالثا: طريق الرياض نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

رابعا: طريق الفحيحيل نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

خامسا: طريق أبوظبي الساحلي القادم من الجهراء باتجاه طريق جمال عبدالناصر.

سادسا: طريق المطار القديم باتجاه طريق الجهراء مع المطار.

سابعا: طريق محمد بن القاسم باتجاه طريق الجهراء.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بالطرق البديلة والموازية حرصا على راحتهم ووقتهم وللتخفيف من حالة الازدحام المروري.