دارين العلي

استقبل وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أمس عددا من المواطنين الراغبين في إيصال المياه العذبة إلى منازلهم في منطقة الفنيطيس للاجابة عن أسئلتهم وشرح شروط ومعايير إيصال المياه الى المناطق السكنية الجديدة.

واكد م.بوشهري خلال اللقاء، حرص الوزارة على إيصال المياه لجميع المناطق الجديدة، بالتعاون مع «السكنية»، مبينا أن الوزارة تعلن بشكل أسبوعي عن دعوتها لأصحاب القسائم إلى مراجعة مكاتبها المكلفة بعملية توصيل المياه، لافتا الى ان عملية توصيل المياه إلى المنازل تتم حسب معايير وشروط محددة، أبرزها ان تكون نسبة إشغال المنازل في القطعة تتجاوز 40%، حتى يكون هناك طلب على المياه، ولا يؤدي إلى ركوض المياه في الأنابيب لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت منذ 3 سنوات تقريبا، في إيصال المياه إلى آلاف القسائم في المدن الجديدة.