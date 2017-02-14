مع استمرار فعاليات ومسابقات الموسم الرابع لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي الذي يقام سنويا بمكرمة أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، افتتحت القرية هذا العام «مدينة الكويت القديمة» ضمن مشروع التوسع والتطوير في مبان ومنشآت القرية التراثية.

حول هذا الجانب، تحدث مصمم ومشرف مدينة الكويت القديمة خليفة خليفوه عن هذا المشروع في تصريح صحافي للجنة الإعلامية لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي قائلا: ان الفكرة انطلقت وتبلورت من براحة عباس في جبلة والتي ولدت وترعرت فيها، وهي بالأساس براحة البدر لكنها انتشرت بالاسم الأول كون أن هناك أربع أشخاص من أهل الكويت كانوا يقطنون تلك البراحة آنذاك.

وأضاف خليفوه: لقد أنجزت وقمت ببناء قرية خليفوه التراثية في منطقة الوفرة على مدى ثلاث سنوات متتالية، وقد شهدت تصوير أكثر من 12 عملا دراميا تراثيا من أشهرها مسلسل الفرية للفنانة القديرة حياة الفهد عام 2005، والذي كان بطل العمل آنذاك هو موقع التصوير، وبالتالي تلقيت عرضا من المستشار في الديوان الأميري والمشرف العام على قرية صباح الأحمد التراثية المستشار محمد ضيف الله شرار نحو بناء مدينة شعبية قديمة ضمن مهرجان الموروث الشعبي تكون بديلة عن قريتي في الوفرة، والذي قام مشكورا بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لبناء تلك المدينة.

وأشار إلى أنه تشجع في بناء المدينة الجديدة لتكون جزءا من معالم وتراث مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، وكان حلمه بناء قرية تراثية متكاملة، ولقد جرى تجهيز جميع الإمكانيات اللازمة نحو انتقال القرية من الوفرة إلى السالمي، وتطلب الكثير من الوقت والجهود على مدى عدة شهور من العمل المتواصل منذ فترة الصيف الماضي رغم حرارة الطقس بمشاركة عدد كبير من العمالة الماهرة إضافة لخبرتي الطويلة بهذا المجال، ومما دفعني إلى الحماس والمضي قدما هو أن المشروع عمل وواجب وطني لا يمكن التراجع عنه.

وبين أن بناء مدينة الكويت القديمة يتطلب توفير الكهرباء والماء والسكن للعمال وجميع المتطلبات من المواد والأخشاب والديكور، ولقد تم إنجاز العمل خلال فترة قياسية وبالشكل الأمثل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البيوت والسكيك والفرجان القديمة والدكاين.

وحول ما تحتويه هذه المدينة، قال: هي تمثل نموذجا مصغرا للكويت القديمة ومكونة من المخفر والمسجد والخباز والبقالة والحلاق والدكاكين والحرفيين وغيرها من المواقع التراثية التي كانت تشتهر بها الكويت آنذاك، كما أدخلت عليها كشك الشيخ مبارك الموجود في سوق المباركية.