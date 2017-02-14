رشيد الفعم



اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري أمس تقليص فترة إنجاز وتنفيذ مشروع مبنى الركاب 2 «المطار الجديد» من 6 إلى 4 سنوات. مصادر وزارية قــالت لـ «الأنبـاء» ان المجلس تباحث في كل المعطيات الموجودة والعروض التي قدمتها الشركة المنفذة، بالإضافة الى السياسة العامة للدولة بهذا الشأن وقرر إتمام المشروع بحيث يسلم في عام 2020. وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها صباح اليوم، أوضحت المصادر ان الحكومة ناقشت التوجه النيابي الخاص بطلب مناقشة قضية خور عبدالله، مشيرة الى ان التوجه الحكومي يقضي بطلب تحويل الجلسة الى سرية في حال عرض الطلب على المجلس وتمت الموافقة عليه، حيث سيقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتلاوة بيان يوضح فيه الإجراءات الحكومية بهذا الصدد مع شرح مفصل حول القضية وأبعادها وفقا للمعلومات الحكومية.



وأشارت المصادر الى ان البيان الحكومي سيبين ان أحداث خور عبدالله لا ترقى الى مستوى القلق الداخلي، وان هذا لا يعني ان الحكومة لم تقم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على المستويين المحلي والدولي، مشددة على ان قضية خور عبدالله مع الجانب العراقي قائمة على أساس قرارات دولية بإشراف الأمم المتحدة وفقا للبند السابع.

مجلس الوزراء هنأ ولي العهد بمناسبة الذكرى الـ 11 لتولي سموه مهام منصبه



اعتماد خطة المجلس الأعلى للتخصيص خلال الـ 25 عاماً المقبلة



إنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع «الطيران المدني»

المجلس هنأ فرانك شتاينماير بفوزه برئاسة ألمانيا وأدان التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

وفي تفاصيل جلسة امس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس بقاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11عاما على تولي سموه ولاية العهد سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة عطاءه المعهود في معاضدة صاحب السمو الأمير من أجل رفعة ونهضة وطننا الغالي الكويت وخدمة أهل الكويت الأوفياء.

واطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية كازخستان الصديقة نور سلطان نزارباييف والتي تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا تحت شعار «العلوم التكنولوجية.. الابتكار والتجديد في العالم الإسلامي» المقرر عقدها في العاصمة الأستانا خلال سبتمبر القادم والمشاركة كذلك في الحفل الختامي لمعرض «إكسبو 2017 طاقة المستقبل».

ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الحاكم العام لكومونويلث استراليا الجنرال بيتر كوسغروف، والتي تضمنت التهنئة بمناسبة العيد الوطني السادس والخمسين للكويت، والإشادة بنتائج زيارته للبلاد في مايو الماضي، التي ستسهم في توطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وتأكيده على أهمية تشجيع القطاع الخاص لدعم روابط الاستثمار والتجارة من خلال اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، كما اطلع مجلس الوزراء أيضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والتي جاءت ردا على تهنئة سموه بمناسبة توليه مهام منصبه أمينا عاما للأمم المتحدة، كما أعرب معاليه فيها عن ترحيبه بالتزام الكويت بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة وتقديره لاستضافتها محادثات السلام بين الأطراف اليمنية ودعمها الإنساني القيم والمستمر للعراقيين والسوريين واليمنيين المتضررين من أعمال العنف وسعيها للتخفيف من معاناتهم.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء، علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين، والذي أشاد بالإنجازات التي حققتها الكويت في مجال حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية، كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، حيث تم من خلالها استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ومشاريعها الإنسانية لمساعدة المنكوبين في بؤر الأزمات خاصة في الشرق الأوسط كما أعرب مدير عام المنظمة عن بالغ الامتنان والعرفان للدور الكبير الذي تقوم به الكويت في مجال العمل الإنساني حول العالم بقيادة صاحب السمو الأمير.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف للبلاد مؤخرا وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تم من خلالها بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات والميادين، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وشرح للمجلس فحوى لقائه بكل من وزير الخارجية ووزير النفط الفنزويليين خلال الزيارة التي قاما بها للبلاد مؤخرا وما جرى بحثه بشأن سبل المحافظة على الالتزام بقرارات الأوبك تحقيقا للاستقرار في أسعار النفط إلى جانب بحث الموضوعات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص حيث تم إعداد تقرير المرحلة الأولى لمشروع إعداد استراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية واعتماد خطة المجلس الأعلى للتخصيص للخمس والعشرين سنة القادمة كما تم طرح مشروع إعداد دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير بعد فوزه في الانتخابات الألمانية للرئاسة معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات الكويتية الألمانية المزيد من التطور والنماء وتحقيق كل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما أدان المجلس التفجير الإرهابي بالقرب من المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول والذي أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى مؤكدا موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وأنواعه الذي يتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.