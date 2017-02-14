عادل الشنان

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان ومدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف.

هذا وناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروعي مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب المطلاع السكنيتين خلال اجتماعه مساء امس حيث تم الاطلاع على تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن أعمال الإنشاء والإنجاز الأولية لمشروع مدينة جنوب المطلاع بعد انتهاء الفترة التحضيرية للمشروع وأخذ الموافقات الأمنية من قبل وزارة الداخلية لاستخدام المتفجرات لتفكيك الأراضي الصخرية من خلال استقطاب احدى الشركات العاملة في هذا المجال وفق الاستخدامات الهندسية المدنية شريطة ان تبقى الأعمال تحت إشراف وزارة الداخلية بشكل مباشر.

كما اطلع المجلس على تقارير لجنة الخدمات بشأن إزالة معوقات العمل في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك السكنية من قبل الوزارات والهيئات ذات الصلة وذلك لتهيئة أعمال التخطيط والتصميم مع الشريك الكوري خلال الشهر المقبل.

وتطرق المجلس إلى الدراسة التي يعدها بنك الائتمان مع احد المراكز البريطانية بهدف تقديم حلول عملية لحصول المواطن على السكن بعيدا عن «السكنية».