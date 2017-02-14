أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الإغاثية العليا في اليمن عبد الرقيب فتح أمس أن الكويت خصصت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بلاده، خلال العام الحالي 2017.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن فتح، أن «الكويت خصصت 2 مليون و250 ألف دولار لدعم قطاع الإيواء في اليمن».

وأشار إلى أن «هذا الدعم سيشمل خلال 2017، محافظات مأرب (شرق)، والجوف (شمال)، وشبوة (شرق)، وحضرموت (شرق)، والضالع (جنوب)، والحديدة (غرب)، وأبين (جنوب)، ولحج (جنوب)، وعدن (جنوب)، وإب (وسط).

وأضاف الوزير اليمني أن «الكويت خصصت 3 ملايين و896 ألف دولار لدعم قطاع المياه في اليمن، على أن يتم تنفيذها في عشر محافظات».

وعبر عن شكره للكويت «قيادة وحكومة وشعبا على الدعم السخي الذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة في هذه المرحلة الراهنة».