تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، أقامت قيادة العمليات والأركان التمرين النهائي لدورة المشاة المتقدمة «القلعة الصامدة 2» في ميدان التدريب التشبيهي بمعسكر الشيخ سالم العلي بمشاركة عدد من ضباط الجيش الكويتي والحرس الوطني البحريني.

في بداية التمرين، استمع وكيل الحرس الوطني والحضور إلى إيجاز من مشرف دورة المشاة المتقدمة أوضح فيه أن تمرين «القلعة الصامدة» يقام للمرة الثانية، ويهدف إلى اختبار القدرات العملية والتدريبية القيادية للضباط الملتحقين بدورة المشاة المتقدمة ويساعدهم في مواجهة المواقف التعبوية والأمنية في الظروف المختلفة.

وقام ضابط التمرين بإعطاء نبذة عن خطة التمرين باستخدام الطاولة الرملية شرح فيها توزيع الأدوار والتكتيكات المختلفة المرسومة للتمرين مع التركيز على التعاون في التخطيط والتنفيذ بين الوحدات المختلفة.