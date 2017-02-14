وقّعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» - مكتب بيروت اتفاقية تمويل لزيادة الدعم للوصول الى التعليم النظامي وغير النظامي لـ1100 لاجئ سوري في مرحلة التعليم الثانوي بلبنان.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين والمدير الإقليمي لمنظمة «يونيسكو» حمد الهمامي وممثلة وزارة التربية اللبنانية صونيا خوري.

وأكد السفير القناعي لـ «كونا» على هامش توقيع الاتفاقية أهمية تقديم الدعم للاجئين خاصة من فئة الشباب الذين تعرضوا لضغوط وفقدوا فرص التعليم بسبب الأوضاع والتهجير.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شهاب الدين لـ «كونا»: «لقد وقعنا اتفاقية مع المنظمة لتنفيذ مشروع تعليم اللاجئين السوريين ضمن المنحة التي اعلن عنها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر المانحين في لندن حيث تبرعت الكويت بمبلغ 300 مليون دولار على ثلاث سنوات».

ولفت الى التوجه لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مساعدة اللاجئين في الفئة العمرية ما بين 12 و22 سنة لأنها الأكثر احتياجا للتدخل سواء لحماية الفتيات من الزواج المبكر او منع انجراف الشباب نحو التطرف والعنف المسلح وتأهيلهم للعودة الى وطنهم سورية متسلحين بالعلم والمهنية.