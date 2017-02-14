بحث وكيل وزارة الأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م.فريد عمادي مع وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي د.حسين الشريف والمسؤولين في الوزارة الترتيبات الخاصة بحجاج الكويت لموسم الحج المقبل.

وقال عمادي لـ (كونا) عقب اللقاء إنه ناقش مع المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية جميع الترتيبات الخاصة بحجاج الكويت المقررة لموسم الحج المقبل منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرتها بما فيها خدمات الطيران والتنقل والسكن والعيشة والخدمات الصحية وغيرها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت أيضا الأعداد المقررة لحجاج الكويت في موسم الحج المقبل بعد صدور قرار الحكومة السعودية إعادة رفع أعداد الحجاج والذي سيسهم في رفع عدد الحجاج القادمين من الكويت لهذا العام إضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة بالحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وذكر العمادي أن الاجتماع تضمن استعراض الجهود المبذولة من بعثة الحج الكويتية خلال موسم الحج الماضي وتعاونها مع الجهات الحكومية في المملكة والتزامها الكامل بالتعليمات المنظمة للحج من دون تسجيل أي ملاحظات عليها.

وأشاد بمجمل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بصفة عامة وحجاج الكويت بصفة خاصة في موسم الحج الماضي والمواسم السابقة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح تأدية الحجاج لمناسكهم في أجواء روحانية خالية من المشكلات والمعوقات.

وأعرب وكيل الأوقاف عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأعضاء حكومته على الجهود التي يبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن.

كما شكر عمادي وزير الحج والعمرة السعودي د.محمد صالح بن طاهر بنتن ووكيل وزارة الحج على التعاون الكبير مع الوزارة.

وأكد التزام وزارة الأوقاف بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه اشاد القنصل العام للكويت وائل العنزي خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسك الحج في أمان وطمأنينة وبكل يسر وسهولة.