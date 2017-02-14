تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، أقامت قيادة العمليات والأركان التمرين النهائي لدورة المشاة المتقدمة «القلعة الصامدة 2» في ميدان التدريب التشبيهي بمعسكر الشيخ سالم العلي بمشاركة عدد من ضباط الجيش الكويتي والحرس الوطني البحريني.

في بداية التمرين، استمع وكيل الحرس الوطني والحضور إلى إيجاز من مشرف دورة المشاة المتقدمة أوضح فيه أن تمرين «القلعة الصامدة» يقام للمرة الثانية، ويهدف إلى اختبار القدرات العملية والتدريبية القيادية للضباط الملتحقين بدورة المشاة المتقدمة ويساعدهم في مواجهة المواقف التعبوية والأمنية في الظروف المختلفة.

وقام ضابط التمرين بإعطاء نبذة عن خطة التمرين باستخدام الطاولة الرملية شرح فيها توزيع الأدوار والتكتيكات المختلفة المرسومة للتمرين مع التركيز على التعاون في التخطيط والتنفيذ بين الوحدات المختلفة.

ثم انتقل الحضور إلى ميدان لعبة الحرب، حيث جرت أحداث التمرين باستخدام أسلحة متنوعة وفقا لتكتيك المعركة المفترضة، حيث أظهر منتسبو الدورة مهارات عالية في إدارة المعركة.

وعقب التمرين، نقل وكيل الحرس الوطني إلى جميع المشاركين اعتزاز القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، بالجهود التي بذلوها خلال الدورة وتكللت بتمرين «القلعة الصامدة»، الذي ظهروا فيه بمستوى عال من الجاهزية والكفاءة القتالية، وتمتعهم بحس القيادة والسيطرة في إصدار الأوامر والتنسيق بين الوحدات.