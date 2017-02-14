عادل الشنان

حصلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على موافقة الجهات الأمنية المختصة والتابعة لوزارة الداخلية لاستخدام المتفجرات في تفكيك المواقع الصلبة بمشروع مدينة جنوب المطلاع الذي بدأت الشركات المنفذة للمشروع أعمالها الأولية فيه والمتمثلة في حفر مساحات وردم مساحات أخرى في أرض المشروع الممتدة على مساحة 100 كيلو ‏متر‏مربع.

يذكر أن مثل هذا النظام في تهيئة المشاريع الكبيرة تم استخدامه مسبقا من قبل عدة وزارات في الدولة وساهمت هذه الوسيلة في تطوير ‏عمليات تفكيك الأرض الصلبة بشكل كبير خاصة في الوسط المكون من الصخور الصلبة.