دارين العلي

تشارك الكويت يوم غد الاربعاء في المنتدى الثاني لخدمات المستهلكين للكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الحلول الذكية لخدمات المشتركين، المنعقد في دبي في ١٥ و١٦ الجاري.

وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمنتدى م. إقبال الطيار ان الكويت ستشارك في ٣ أوراق علمية حول العدادات الذكية وتجربة الدولة في هذا الشأن وما هي الخطط التي يتم العمل على تنفيذها للتحول نحو هذا النوع من العدادات.

اما الورقة الثانية فستتحدث حول أدوات التحصيل الذكية التي تتعامل بها الوزارة كالدفع عبر الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في أساليب جمع الفواتير بهدف تسهيل العملية على المستهلك.

ولفتت الطيار إلى ان الورقة الثالثة ستتناول الضبطية القضائية والغرامات والمخالفات التي يتحملها المشتركون جراء الاستخدام الخاطئ لهاتين الخدمتين وكيفية التصرف لحل هذا الأمر، اما بإجراء أوامر صلح او تحويل المخالفة الى النيابة العامة مباشرة اذا كانت جسيمة.

وأوضحت ان جميع الجهات المعنية بالكهرباء والماء في دول الخليج العربي ستقدم تجاربها فيما خص التحول الذكي نحو خدمات المشتركين سواء فيما خص العدادات الذكية او البرمجة الذكية في تحصيل الديون آليا وكيفية إسعاد المتعاملين والمقاييس العالمية للأنظمة الذكية في تطوير الخدمات.

ولفتت الى ان المنتدى سيشهد تكريم الفائزين بجائزة أفضل أداء مميز لمكاتب خدمات المشتركين الذي حصلت دولة البحرين على المرتبة الأولى فيها نظرا للخدمات المتميزة التي تقدمها لمشتركيها وذلك وفق دراسة مقارنة أعدت خلال العام الماضي.