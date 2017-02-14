دارين العلي

قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة م. محمد العنزي: انه يتوجب على دول الخليج العمل نحو تعزيز القدرات لإدارة المخاطر الإقليمية، ودعم الاستجابة للحوادث، والمساهمة في مواجهة المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية في دول المجلس، أو المخاطر في الدول الأخرى التي قد تطول تبعاتها أيا من دول المجلس.

كلام العنزي جاء خلال رعايته أمس ورشة عمل نظمها مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، بعنوان «الوعي من المخاطر الكيميائية والبيولوجية»، ممثلا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، حيث دعا لإعداد العدة لأي طارئ قد يهدد أمن وسلامة شعوبنا، خاصة أن المنطقة شهدت في الأعوام الأخيرة الكثير من التقلبات والمخاطر سواء سياسية أو عسكرية.

وأكد العنزي أهمية اقتراح حلول علمية وعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، وإعداد أدلة استشهادية لكيفية وضع خطط لإدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني في دول المجلس، والعمل على توحيد المواصفات الأمنية للمعدات والتجهيزات وأمنيات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء، والعمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بهذا الشأن.

بدوره، أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ د. عدنان التميمي، أن «المركز أعد رؤية واضحة للتميز في التنسيق والتعاون الاقليمي في إدارة الطوارئ، لإيصال رسالته، وهي تعزيز قدرات وجهود دول المجلس من خلال العمل المشترك في إدارة الحالات الطارئة». وأوضح التميمي ان من أهداف المركز تعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقليمية عن طريق تحسين إدارة المعلومات وتبادلها، ودعم الاستجابة للحوادث الاقليمية من خلال التنسيق وإدارة الموارد، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقليمي من خلال وضع أنظمة مشتركة ومقاييس موحدة لعمليات الاستجابة.

ولفت الى أن للمركز خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات من 2016 وحتى 2020، وهدفها النهائي أن يعما المركز بنهاية عام 2020 بكامل قدرته التشغيلية وبكوادر خليجية فنية مدربة على أعلى المستويات من مقره الدائم المجهز بأحدث التجهيزات، وغرفة عمليات متطورة، وأن يكون المركز معتمدا دوليا كمرجع لإدارة الكوارث الإقليمية.

وأشار التميمي إلى أن هناك مشروعا لربط أجهزة الإنذار المبكر بغرفة عمليات المركز، مردفا «مدة المشروع 30 شهرا، من بداية الربع الثالث من عام 2017، ويتكون من 3 مراحل أساسية، الأولى تطوير برنامج سوفتوير خاص لربط أجهزة الانذار المبكر، وحيازة وتركيب نظام ادارة برامج كوارث وبرامج محاكاة متقدمة، وأيضا دعم فني مع خبراء مقيمين في المركز لتدريب الكوادر الخليجية لمدة 12 شهرا».