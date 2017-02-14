اكد مدير الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني م.عماد السنعوسي اهمية الحد من مخاطر الكوارث المناخية في القارة الآسيوية وذلك من خلال تنفيذ خارطة طريق تحدد آلية ادارة تلك المخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركة السنعوسي في الاجتماع السابع والدورة الـ 16 للاتحاد الإقليمي الثاني «اسيا» للأرصاد والهيدرولوجيا الذي ينظمه المركز الإماراتي للأرصاد الجوية والزلازل في ابوظبي تحت اشراف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقال السنعوسي في تصريح لـ «كونا» ان الكويت قدمت مقترحا خلال الاجتماع بأهمية انشاء مراكز اقليمية للإنذار المبكر لحالات الطقس القاسي في غرب وشمال وجنوب آسيا ومركز رئيسي في شرق آسيا للحد من الكوارث المناخية الى جانب تطوير القدرات الفنية للعاملين في مرافق الأرصاد الجوية.

وأضاف ان الكويت تقدمت ايضا باقتراح في مجال التنبؤات والإنذارات الجوية يتعلق بتضمين التنبؤات الجوية تحليلات تلائم نماذج الانتقال والتركيز والتشتت في الغلاف الجوي للرماد البركاني وكل الملوثات وخاصة الملوثات الإشعاعية.

وذكر ان الكويت دعت لعقد حلقات عمل في غرب آسيا لمناقشة المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن خدمات التنبؤات الجوية والإنذارات والآثار المترتبة على الكوارث المناخية والطقس القاسي.

وفيما يتعلق بخدمات الأرصاد الجوية لتأمين سلامة حركة الملاحة الجوية اكد السنعوسي ضرورة الانتقال السلس الى المعيار الجديد للجودة «ايزو 9001 لعام 2015» الى جانب تدريب موظفي الأرصاد الجوية على عمليات التدقيق الداخلي التي تقوم بها المنظمات المانحة لشهادة الجودة للمؤسسات الحكومية وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.