أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ إثر تحسن الأحوال الجوية.

وقال مدير العمليات في الميناء الكابتن بدر العنزي لـ «كونا» ان حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ استأنفت عملها الساعة السادسة صباحا بعد توقفها وذلك بحركتي مغادرة وحركتي دخول بالإضافة إلى حركة نقل داخل الميناء.

وأضاف العنزي أن البلاد مازالت تشهد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية بوجود رياح نشيطة مثيرة للأتربة والرمال تؤدي إلي تدني الرؤية الأفقية، مضيفا أن الكوادر الفنية في برج الاتصالات بالشويخ لاتزال في حالة ترقب ورصد لضمان سلامة واستمرار عمليات الملاحة البحرية.