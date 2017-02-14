قامت الكويت أمس الاثنين بتوزيع 650 حقيبة مدرسية ولوازم قرطاسية على طلاب احدى المدراس في قضاء شرقي مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال مسؤول التوزيعات بمؤسسة البارزاني الخيرية محمد بهاء الدين لـ «كونا» إنه تم توزيع 650 حقيبة مدرسية على طلاب مدرسة (زى كة ورة) بقضاء «خة بات» مقدمة من قبل الجمعية الكويتية للاغاثة.

وأعرب بهاء الدين عن الشكر للكويت على تقديم مختلف المساعدات للعراقيين في شتى المجالات وأينما كانوا.

واشار الى ان الطلاب الذين تم توزيع الحقائب المدرسية ولوازم القرطاسية عليهم «هم بأمس حاجة الى تلك المساعدات».

وبدوره، قدم المشرف التربوي في تربية اربيل علي اسماعيل الشكر للكويت على تقديم المساعدات الانسانية وخصوصا في مجال التربية، مشيرا الى ان الطلاب لم يتسلموا خلال العامين الماضيين مواد قرطاسية من الدولة وهذه المساعدات تخفف عن كاهل ذويهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها اقليم كردستان العراق.

ودعا اسماعيل في تصريح لـ«كونا» الى توفير المزيد من المساعدات في مختلف المجالات خصوصا التربية والتعليم للنهوض بواقع التعليم في الاقليم.

وتولي الكويت اهتماما بالغا بالمجال التربوي للنازحين العراقيين وقامت قبل ايام بافتتاح مدرسة الكويت الاولى للنازحين العراقيين بمنطقة بيرزين بأربيل اضافة الى المباشرة ببناء خمس مدارس للنازحين العراقيين.

كما تم توزيع نحو 20 الف حقيبة مدرسية وعدد كبير من الطاولات المدرسية والقرطاسية على العديد من المدارس المخصصة للنازحين بمدينة اربيل اضافة الى تزويد مدارس الموصل في الاحياء المحررة بالطاولات المدرسية والسبورات.