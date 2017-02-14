انطلقت امس اعمال الاجتماع الـ11 للجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) لاعداد مشروع خطة عمل المنظمة بمشاركة كويتية.

واكد مدير ادارة الرقابة على الاستكشافات والتكرير بديوان المحاسبة عبدالرزاق عبدالكريم في كلمة خلال رئاسته الجلسة الافتتاحية للاجتماع اهمية اللجنة ودورها في تنمية قدرات الاجهزة العربية وصولا الى افضل الممارسات الرقابية.

وقال عبدالكريم ان ذلك يأتي من خلال دور اللجنة في الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالاجهزة الرقابية وتحديد البرامج التدريبية والاهتمام بالبحث العلمي.

واضاف ان جدول اعمال الاجتماع «يعكس الدور المهم» لهذه اللجنة وأهمية المواضيع الموكلة لها من قبل المجلس التنفيذي «الذي يؤكد ثقة رؤساء الاجهزة بهذه اللجنة ودورها المحوري في تطوير اعمال المنظمة العربية».

ويشمل جدول اعمال الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة ونائبها ومناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة للجنة واعداد مشروع خطة عمل المنظمة وغيرها من المواضيع المتعلقة بتنمية القدرات المؤسسية للاجهزة الاعضاء في المنظمة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

ويشارك في اجتماعات اللجنة التي تستمر ثلاثة ايام ممثلون عن الدول الاعضاء وهي الكويت وقطر والسعودية والعراق وفلسطين والاردن والمغرب بالاضافة الى ممثل عن الامانة العامة للمنظمة وممثل عن مبادرة تنمية الانتوساي.