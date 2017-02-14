وزعت جمعية الهلال الأحمر مساعدات غذائية على 500 أسرة في اطار حملتها الإنسانية لمساعدة النازحين السوريين لدى لبنان.

وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمر اللبناني خالد المخيال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم توزيع مساعدات غذائية على 500 أسرة سورية نازحة في منطقة البقاع الأوسط مجددا حرص والتزام الجمعية على الوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة انسانية بعد موجة البرد والثلوج والأمطار التي مرت على لبنان.

وأشار المخيال الى ان الجمعية تسعى خلال برامجها الاغاثية الى التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين وتلبية احتياجاتهم الضرورية بناء على توجيهات القيادة السياسية معربا عن امله في ان تساهم هذه المساعدات في تخفيف آلامهم ومعاناتهم.

ومن جهته عبر عدد من النازحين السوريين عن خالص شكرهم للكويت اميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم الإنسانية المشرفة تجاه اشقائهم مؤكدين ان هذه المبادرات تثبت الأبعاد الإنسانية للكويت وشعبها.