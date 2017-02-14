‎أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية عن فخرها بإتمام ناشطيها لمشروع تشجير وتخضير القواعد العسكرية الخاصة بالقوة الجوية بالتعاون مع رئاسة الأركان العامة للجيش، وهو أول مشروع بيئي بهذه الضخامة بين الجيوش العربية حيث تم تنفيذه على مرحلتين تضمنت زراعة أربعة آلاف شتلة لأشجار مختلفة قادرة على تحمل الظروف المناخية الصحراوية القاسية.

‎وأشار الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية أن هذا المشروع البيئي النوعي ما كان له أن ينجح لولا دعم وتجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف الصباح واللواء الركن طيار عبدالله الفودري آمر القوة الجوية وقادة قواعد القوة الجوية، مشيرا إلى أن الثقة التي أولاها الجيش الكويتي لمتطوعينا لتنفيذ هذا المشروع هي وسام على صدر كل متطوعي جماعة الخط الأخضر البيئية.

‎وكشف عن أن هذا المشروع البيئي الضخم سيعود بفائدة كبيرة على البيئة الكويتية، كما سيساعد في الحد من زحف الرمال وتقليل آثار العواصف الغبارية التي تتعرض لها منشآت ومباني الجيش، كما سيساهم في تدرج طبيعي في زيادة الأشجار القادرة على الحد من زحف الرمال.

‎هذا وأقامت قيادة القوة الجوية بالجيش تكريما خاصا لناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية بعد إتمام مشروع تشجير وتخضير القواعد العسكرية الخاصة بالقوة الجوية بحضور آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري، والعميد الركن طيار محمد الخلفان مدير عمليات القوة الجوية، والعميد الركن طيار سعد الكندري آمر قاعدة علي السالم الجوية، والعقيد الركن طيار حسين الفقعان آمر كلية أحمد الجابر الجوية. ‎

وأكد الهاجري أن جماعة الخط الأخضر البيئية وثقت ضمن سجلاتها البيئية هذا المشروع ضمن المشاريع البيئية الكويتية الضخمة للعام 2017، معتبرا أن هذا الإنجاز يسجل كإنجاز بيئي للجيش الكويتي.

‎وكشف الهاجري عن أن هذا المشروع الضخم هو نتاج تعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي فتحت مشاتلها للمساهمة في تخضير وتشجير معسكرات القوة الجوية كما سبق وساهمت في إنجاح مشاريع التشجير والتخضير التي قام بها ناشطو جماعة الخط الأخضر البيئية في المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا والصبية لحماية المواقع الأثرية من زحف الرمال.