القاهرة ـ هناء السيد

تحت رعاية رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة د. حصة السعد تنطلق فعاليات مبادر تنشيط السياحة المصرية بالأقصر والغردقة خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير الجاري المبادرة التي أطلقتها هيئة تنشيط السياحة المصرية وهيئة سفراء النوايا الحسنة.

وأشاد المشاركون في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة للإعلان عن المبادرة بدور الكويت في الدعم المستمر لمصر وعلى رعاية الشيخة حصة الصباح لتلك المبادرة لدعم السياحة المصرية.

وأشاروا إلى ان هناك وفدا كبيرا يسافر إلى الكويت لإطلاق هذه المبادرة والتي تحتضنها الكويت والوفد مكون من 30 شخصية من أعضاء الهيئة العليا لسفراء النوايا الحسنة ورجال الأعمال والنواب والشخصيات العامة والمهتمين بالقطاع السياحي.

وأكد زين السادات عضو الهيئة العليا لسفراء النوايا الحسنة ان الهيئة بدأت نشاطها مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعمل زيارات للدول العربية بداية من الكويت بهدف تنشيط العمل المشترك وعمل تضامن ورؤية ووضوح للوصول لعمل تعاون حقيقي على أرض الواقع في كل المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعة وتنمية الاستثمار الكويتي بمصر وتنشيط السياحة بمصر والوقوف صفا واحدا أمام الارهاب.

وثمن السادات دور رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة ورعايتها للمبادرة وحرصها الدائم على دعم مصر ودورها من خلال المجلس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى تشجيعها المستمر للسياحة المصرية وزيارتها للمدن السياحية المصرية لتؤكد ان مصر تنعم بالأمن والأمان وتمتلك أماكن سياحية جاذبة.

وأشار إلى ان مصر حصن أمان الأمة العربية وهي قلب الأمة وعلى العرب جميعا ضرورة الوحدة ضد الأخطار الداخلية والخارجية.

من جانبه، اكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر ان مصر مليئة بالفرص الاستثمارية ومصر قوية بأخواتها العرب وهم أقوياء معا.

وأشار إلى ان قانون الاستثمار الجديد بمصر سيحقق نموا في حجم الاستثمارات وجذب المستثمرين العرب والأجانب، مطالبا المستثمرين العرب بضخ استثماراته في مصر في الوقت الراهن لتحقيق عوائد مرتفعة وللوقوف بجوار مصر لتتخطى أزماتها.