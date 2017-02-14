استقبل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه صباح أمس سعادة البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء ورئيس المحكمة القومية العليا بجمهورية السودان الشقيقة يرافقه وفد رفيع المستوى يزور البلاد حاليا... وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالشأن القضائي والقانوني بين البلدين وبحث سبل التعاون القضائي بين الكويت وجمهورية السودان وتبادل الخبرات بين الدولتين وقد حضر اللقاء كل من المستشار محمد فهيد الزعبي المحامي العام الأول والمستشار مبارك عدنان الرفاعي المحامي العام.. وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.