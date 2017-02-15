أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس أنها ستوزع الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية بجنوب المطلاع «إن 4» للسنة المالية الحالية متضمنة 270 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 21 مارس 2011.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأضافت أن بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 22 الجاري، لافتة إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأوضحت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليست لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة الى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة، مشيرة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

وفيما يلي الأسماء:

نافع رشيد راشد المطيري

محمد زايد فلاح العتيبي

محمد عبداللطيف أحمد القناعي

جاسم محمد اسماعيل جعفر

محمد سمير بدر القناعي

عقيل جاسم سيد محمد الشماع

عبدالله صلاح أحمد البصيرى

فرحان فهد محمد الرشيدي

إبراهيم خالد محمد ناصر

مشعل غانم فرج مبارك

معيوف وليد معيوف العجيل

الشيخ داود سلمان الصباح

سعد داود سليمان المسلم

خالد عبدالقادر ايوب فتح الله

ثامر محمد عزيز الشتيوى

أحمد فاضل أحمد رضا محمد

محمد علي عباس الخياط

عبدالله فهد محمد الدلماني

خالد زيد دغيم العميره

أحمد حميد علي العنزي

حمد عبدالله يوسف الرضوان

خالد فهد فراج العنزي

عايض جابر حسن العجمي

يوسف عبدالله حمود المطيري

خليفة محمد خليفة الخالدي

أحمد سيف محمود الطويل

مساعد سلطان سعد المطيري

علي عادل سفاح البذالي

عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

نبيل خليل عبدالنبي الصفار

ناصر إبراهيم حسن الشويكر

أحمد سليمان عبد الرزاق الحاتم

صطام مبارك صطام المرزوق

مساعد مفلح رباح المطيري

عبدالله عباس غلوم حسين

بدر حنس فلحان العتيبي

محمد عبد اللطيف عبد الكريم العوضي

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العكاري

حمد عبد اللطيف عبد الملك المبيض

محمد سعود جبرين العصيمي

فهد عيد اهليل البذالي

هاني محمود حسين مسيب محمد

ناصر بدر عبدالمحسن عبدالرضا

بخيت أحمد بخيت البخيت

عبدالله مشاري محمد الخضر

محمود أحمد حاجي لاري

علي عبدالعظيم عباس العوض

أحمد عبدالعزيز سليمان الفريح

قيس صباح محمد الريس

يوسف ناصر مجبل صحين

حمد عبدالعزيز مكى الجمعة

أحمد امهلي مزعل السرهيد

عبدالرحمن عدنان محمد العتيقى

عبدالله فهد عبدالله المطيري

عبدالعزيز خالد شهاب صالح الصفي

محمد ناصر حربي فهد

عبدالعزيز عبدالله سعدون الرشيدي

محمد رجا حجيلان المطيري

فايز نشمي حمود الهاجري

عيسى عصري شلاش العنزي

خالد دلي عرنان العنزي

أحمد عبد اللطيف مدلج المدلج

محمد حسين خلف عبدالله

محمد وليد محمد علي ثاني

منصور فالح منصور العجمي

بدر مليح سمير الرشيدي

عيسى عبدالعزيز مهلهل الياسين

فيصل عبدالله طاهر عبدالله

عبدالله خالد عبدالله الطوارى

محمد عيسى الياس خداده

نواف سعود ربيح العنزي

نايف مبارك دغمى المويزري

عبدالعزيز عبدالله محمد الحسيني الشريف

عبدالرحمن هشام أحمد حديد

عبدالله هزاع دويحان اللبيدان

عبدالله وليد عبدالله حسين

يوسف جاسم عبدالله الحرز

عادل محمد غلوم حسين

ندا سعود مخلف الشمري

أحمد عبدالحميد عبدالواحد السدره

محمد سعد فريج المطيري

عبدالله محمد فهد العجمي

خلف أحمد خلف العنزي

محمد عبدالله محمد الصالح

عبد الهادي محمد فهيد العجمي

خالد محارب الافنس العنزي

علي مشعل ذياب العنزي

حسين علي جابر المسعود

فهد محمد عوض العنزي

أحمد درداح حاظر السعيدي

محمد حمد محمد البعيص

فيصل عبدالعزيز إبراهيم المخيطر

أحمد مفرج ثنيان الدلماني

عبدالعزيز إبراهيم عبدالله العجيل

فهد سالم اشتيل الدوسري

محمد أحمد عبدالرحمن حسين

سالم فلاح حمد الردهان

فيصل حمود محمد المطيري

أحمد جمال ناصر العبيد

جراح راضي فالح الضفيري

محمد يونس يوسف العميري

محمد عبدالله عيسى النشمي

علي أحمد علي السليم

انس حمد إبراهيم

حمد مطلق سعد الساقان

نواف دليل شامان جزاع

عبدالعزيز يوسف محمد الهاجري

مشاري تراحيب فايح

جاسم محمد سالم عبد السلام

فراج زيد فراج المطيري

طاهر سعيدان مطر السليماني

تركي إبراهيم تركي التركي

علي فهد نادر العجمي

سالم محمد علي عبيد

محمد نجيب علي محمد قاسم

بارود سويدان عواد الهاجري

أحمد عادل حسن امين العوضي

عيسى عوض مدهش الرشيدي

فيصل سعود عبدالعزيز البناي

عبدالرحمن سعد مفلح الرشيدي

أحمد محمد عباد مكي

سلمان محمد سلمان خاشقها

محمد فيصل جاسم العثمان

صالح علي حسن الشطي

عبدالله عادل مبارك الحقان

جمال وقيان متروك العازمي

سعد محمد صغير الوطيان

عبدالله عقاب يوسف الخالدي

سليمان سعيد سليمان العنزي

ناصر سعود ذياب الديحاني

عبدالوهاب نبيل عبدالوهاب العريفان

محمد سليمان محمد التركيت

أحمد محارب الافنس العنزي

مشعل علي يوسف عبدالله

محمد اسماعيل ياسر المطورى

شباب مسفر عبدالرحمن العتيبي

ريكان محمد سالم العجمي

أسامة يعقوب يوسف الشطي

محمد حميد محمد مهنا

عبدالرحمن راشد سعد الخرافى

فراج هادي منصور الدوسري

علي حسين أحمد البغلي

علي فيصل علي بن ناجي

مشعل مغيران غازي المطيري

إبراهيم مسند عويد الصليلي

حمد فاروق إبراهيم العوضي

علي حبيب حسين حسن

نواف جابر طراد الدلماني

فهد مجبل خلف الصليلي

صالح عبدالله منصور المسعود

عبدالعزيز سعود سعد المويزري

يوسف غالي جلفيف الذايدي

ضيدان محمد غازي المطيري

سعود قبلان سالم الشمري

محمد حمد ذياب المشوط

وليد خالد مناحي متعب

فضيل فالح حوفان الرشيدي

محمد صالح محمد النهام

حمود محمد حبيب العتيبي

علي حسين علي المسرى

عبدالله علي محمد البديوى

إبراهيم سمير إبراهيم المزين

سعود عواد سمير الشمري

أحمد مفلح قبلان العنزي

عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز المشعل

طلال كهف فيحان المطيري

عبدالله ثامر نايف العتيبي

خالد أحمد صفوق السعيدي

حسين عبدالله حسين الصراف

حبيب حميد حبيب عرب

شاهين محمد يوسف الشيبة

حمد فيصل حمد العويهان

أحمد درويش مطر الشمري

عبدالرحمن فيصل فهد المنير

مبارك عبدالله قعود الصليلي

أحمد هشام أحمد حديد

فهد مفرح محمد الهاجري

حمد أحمد محمد الوايل

إبراهيم طه حسون طه

محمد نوري علي الظبيرى

مشعل عبد المحسن جار الله الشريفي

عبدالله مسفر فالح العازمي

حسين جمعة محمد الباذر

حمود الياس دميثير العنزي

عبدالهادي عادل درويش قاسم

سليمان خالد سمحان السمحان

زياد جاسم محمد المسعد

محمد سبتي حسن الكندري

نابي جاسم محمد الوطري

حمد سليمان محمد النصرالله

جراح محمد خلف مرشد

رباح سعد شافي الرشيدي

عبدالعزيز عبدالله علي الدوب

يعقوب عبدالمنعم شاكر سباع

بدر ناصر صالح النجاده

محمد بدر سليمان الخميس

محمد جاسم محمد المنصور

محمد رضا محمد التجلي

أحمد نبيل عبدالرحمن الشيحة

عبدالله سعد سلطان العجيل

بدر أحمد مريخان الرشيدي

صالح هاني سيد نعمة علي

ليل عثمان ليل المطيري

نواف رباح مفرح الرشيدي

جراح شراد محمد العنزي

جاسم محمد وسمي الظفيري

أحمد حسن حمود الشمري

جراح حمد دوحان العوشز

هشام عمر إبراهيم الغرير

عبدالله طارق عبدالله عبدالكريم

علي انور عبدالعزيز الدوب

ماجد عاصي زعال السعيدي

طاهر سعود شريف جنديل

عبدالهادي محمد صالح العتيبي

سليمان خليل إبراهيم الهاجري

فهد مسلم عبد الوهاب المسلم

ماجد حجاب شلاش الضايع

كامل لهمود رويحل الشمري

عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الحوقل

خالد عبدالحميد عواد الخالدي

خالد علي فهد العبيدان

علي بداح بدحان السليماني

عبدالعزيز طلال صالح المولي

محمد يوسف محمد مندني

عبدالله عبدالعزيز محمد الحمد

مساعد عبدالمحسن عزاره الشمري

كاظم عبدالامير مكي طه

جاسم محمد عبدالله تراكمه

محمد عبد القادر حسين الهندى

محمد أحمد معيض المطيري

أحمد مبارك رحيم العنزي

حسين أحمد علي بوحمد

نايف محمد عيد الشمري

محمد عامر حمد العجمي

عبدالله داود سليمان بلال

أحمد هادي محمد العنزي

تركي مليح عبد الكريم السعيد

عبدالمحسن علي حسين الموسى

خالد أحمد اسماعيل الأنصاري

مساعد جاسم محمد الريش

أحمد عبدالواحد إبراهيم أحمد

أحمد محمد صالح العتيبي

أحمد حامد مضحى عبدالله

فيصل حسين علي العدواني

فاضل عباس داود قمبر

شعيل ظافر محمد العجمي

خالد عبدالله شهاب الطليحي

نصار خالد حاكم المهيني الشمري

عبدالمحسن سعيد منير العجمي

علي السيد محمد عبدالله السيد

عبدالله عبدالوهاب إبراهيم التركيت

علي طالب علي كرم

عبدالله سعود محمد الشويعر

أحمد اسماعيل

مشعل عادل أحمد بدر

ناصر عبدالله عبدالعزيز ناصر

بدر عبدالرحمن درويش

طارق محمد عبد الحى البناي

علي حسين جاسم الرامزي

محمد حسين بدر كرم

فهد فيصل سالم الرويعي

أحمد غازي عجمي الصليلي

محمد مجبل افنيطل مزيد البحا

محمد عبد السلام محمد الدويلة

عبدالرحمن فهد رحيم المطيري

ناصر بطي سلامة المطيري

أحمد فايز محمد بلال

أحمد حمد مشخص الرشيدي

سيد حسين موسى مرتضى بهبهاني

عبدالله محمد عبدالعزيز القطان