«الشر ينتشر عندما لا يتصدى له الطيبون.. أليس هذا هو الواقع؟!»
تساؤل لنجمة هوليوود ميريل ستريب خلال توجيهها رسالة مناهضة أخرى لدونالد ترامب أثناء حضورها حفلا حول حقوق الإنسان.
«لست شيئا.. لولاك»
سايمون ويبي، نجم فرقة «بلو» الغنائية الإنجليزية، التي تشكلت عام 2001 وحققت نجاحا كبيرا بمبيعات وصلت الى 14 مليون اسطوانة عالميا، يؤكد مدى شغفه بصديقته آيشن كيمال خلال إعلانه خطبته لها على الطريقة الجامايكية.
«نصيحة للرجالة.. بلاش تبوسوا بعض»
النائب البرلماني المصري الهامي عجينة وهو يناقش المذيع وائل الابراشي في برنامجه «العاشرة مساء» ودفاعه عن رأيه الذي قاله تحت قبة المجلس بضرورة منع الرجال من التقبيل عند المصافحة تجنبا للأمراض التي يدعي انها تنتقل من خلال الذقن بين الرجلين، واعتبر نواب المجلس ان هذا الرأي يعتبر خروجا على الآداب العامة، فطالبوا بسحب العضوية منه.
«تونس بلد الحب والخضرة»
في حفل فني ساحر استمر حتى ساعات الصباح الأولى، غنى الفنان اللبناني رامي عياش باقة من أجمل أغنياته المنوعة بين القديمة والجديدة في أحد فنادق مدينة سوسة في تونس التقى من خلاله بجمهور كبير تخطى الـ 1500 شخصا من مختلف المناطق إضافة إلى العديد من الجاليات العربية التي حضرت خصيصا للاحتفال بليلة عيد العشاق.
وعلق عياش على صفحته الخاصة قائلا: أعشق تونس وخضرتها وبساطة أهلها والحب الذي يشع من عيونهم.
الفول السوداني يدخل جنيڤر أنيستون إلى المستشفى.. وكاتي برايس لم تغير وصيتها.. وميريل ستريب تعارض ترامب مجددا.. ونائب مصري: نصيحة للرجالة بلاش تبوسوا بعض!