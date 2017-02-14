كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن توجيه ضربة جديدة لتجار المواد الغذائية الفاسدة والتي قامت بها مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة بفرع بلدية محافظة العاصمة وذلك خلال رصدها لمخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ والذي تم مداهمته على الفور مسفرة عن مصادرة وإتلاف 17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عمار العمار، بأن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق.

وبدورها أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري، بأنه تم وضع خطة عمل ميدانية لتكثيف الحملات على المخازن بمنطقتي الشويخ والري للتأكد من المواد الغذائية قبل ترويجها على المستهلكين ، مؤكدة على أن الإدارة العليا بالبلدية تتابع حملات الإدارة متابعة حثيثة وعن كثب وذلك على إثر الضبطيات التي تقوم بها مراقبة الاغذية والاسواق للمواد الغذائية الفاسدة وإتلافها قبل ترويجها على المواطنين والمقيمين والتي تؤكد للجميع بأن مفتشي المراقبة حملوا على عاتقهم صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ومن جانبه ذكر مراقب عام الأغذية والأسواق نصار بن لامي، بأن المداهمة التي نفذها مركز شبرة الشويخ والتي انطلقت في الرابعة عصراً واستمرت حتى منتصف الليل مسفرة عن مصادرة وإتلاف 17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير العديد من المخالفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها ، وتخزين مواد غذائية تالفه ظاهرياً وقرارات اتلاف وتم اتلاف الكمية.

وحذر بن لامي أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية، وفي حال وجود أى كمية منتهية الصلاحية على الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتا إلى أنه سوف يطبق القانون بحزم على المخالفين.

ومن جانبه أوضح مراقب عام النظافة بالعاصمة جمال الفضلي اللاحم، بأن مراقبة النظافة قامت بتوفير العديد من الآليات تمثلت في توفير 6 هاف لوري وعمال نظافة لنقل الضبطية لمردم النفايات، مؤكداً على أن مراقبة النظافة على أكمل استعداد لتعاون مع الاجهزة الرقابية بالعاصمة اثناء الحملات التي تنفذها وتوفير كافة الاليات والعمال .