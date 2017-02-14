قطع كافة الاتصالات داخل السجون لمكافحة تجار المخدرات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على مواجهة انتشار ظاهرتي تعاطي المخدرات في السجون والرشوة والسعي لتطهير البلاد من هذه الآفات.

وقال الشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الأمة العادية، إن "قضية المخدرات والمشاكل التي تعج بها السجون تعد قضية عالمية وليس فقط في دولة الكويت والوزارة بصدد التطهير من هذه الآفات".

واكد أن هذه الظواهر تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من جميع الأطراف المعنية بما فيها مجلس الأمة وليس فقط وزارة الداخلية للحد منها وحلها نهائيا.

وتعهد وزير الداخلية بقطع كافة الاتصالات داخل السجون للمساهمة في مكافحة تجارة المخدرات، مشيرا الى ان الوزارة بصدد استخدام اساليب حديثة لقطع هذه الاتصالات من خارج السجون.