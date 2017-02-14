عبدالكريم العبدالله

تعرض طبيب يعمل في مركز الشيخة بدرية الأحمد للعلاج الكيماوي لاعتداء من قبل احد المواطنين، وأثار الفوضى داخل المركز، وتم استدعاء رجال الأمن للتعامل معه.

واستنكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري، هذا الاعتداء، مؤكدا بأنه يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الجسد الطبي التي لا زالت تحدث بسبب غياب الحماية القانونية من قبل الوزارة، متسائلا:إلى متى هذه الاعتداءات؟.

واكد د.المطيري بأن الجمعية الطبية الكويتية انتهت من قانون الحصانة الطبية لحماية الأطباء من الاعتداء، مشيرا إلى أن هذا القانون سيحفظ حقوق المريض والطبيب.

وبين أن الجمعية الطبية سلمت هذا القانون لوزارة الصحة منذ فترة، ولم يتم البت فيه إلى الآن، مطالبا الوزارة بسرعة عمل الإجراءات وإرساله إلى مجلس الأمة لاعتماده لحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة.