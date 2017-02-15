عبدالهادي العجمي

تحت رعاية وحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أقيم مساء أمس الأول حفل إطلاق كتاب «رجل التجارة والسياسة والإنسانية» وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد رفيع حسين معرفي وذلك في فندق راديسون بلو.

وبهذه المناسبة قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح: يشرفني ويسعدني أن أشارك في هذا الاحتفال البهيج بمناسبة صدور كتاب قيم يشرح سيرة شخصية كريمة حازت بأعمالها ومبادراتها الخيرة التقدير والإجلال ليس فقط من معارفه وأقربائه وأصدقائه بل ومن معظم المواطنين فالمرحوم محمد رفيع حسين معرفي «تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه جنات النعيم» كان مثالا يحتذى للمواطن الصالح المحب لوطنه الكويت والذي قدم الكثير من الخدمات لصالح وطنه ومواطنيه ولعل تعامله سواء كان تجاريا أو على المستوى الشخصي اكسبه محبه واحترام كل من كانت له علاقة تجارية أو شخصيه معه.

وأنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعرب ليس فقط عن محبتي واحترامي لهذه الشخصية الكريمة بل اعرب عن مشاعر الكثيرين الذين يحتفظون بذكراه الطيبة ويدعون له أن ينال الجزاء الأوفى في آخرته من رب رحيم.

من جانبه تقدم عبدالفتاح معرفي بالشكر لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لحضوره ورعايته الحفل والحدث المتميز لاحياء الذكرى العطرة للمغفور له بإذن الله «محمدرفيع حسين معرفي» من خلال إطلاق هذا الكتاب الذي يجسد تاريخ وسيرة أحد رجالات الكويت والذي يحمل بجدارة لقب «رجل التجارة والسياسة والإنسانية» بكل ما لهذه الصفات من معان ومضامين.

وتابع معرفي أن ما تم جمعه وسرده من وقائع وحقائق وذكريات في هذا الكتاب ما هو إلا نتيجة إصرار وإرادة وعزيمة مشحوذة بهمة أحد أبنائه البارين وهو عبدالإله معرفي الذي كرس جهوده الجبارة المبذولة في هذا العمل، في الإعداد والصياغة والتوثيق مضيفا إلى أن هذا الكتاب يؤرخ جوانب متعددة من سيرة حياة الوالد التي زخرت بالعطاء والعمل والحكمة والمثابرة والتي خطها بسنوات عمره وعمله، والذي كان مزيجا بين حب الوطن وعمل الخير، ليبقى عبق هذه الذكرى عبرة وحكمة لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة، تحثنا على التعلم من عطاءات آبائنا ممن علمونا معنى التفاني في العطاء وتمجيد ذكراهم وتسخير الهمم للاستمرار والمضي قدما على خطاهم نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما وازدهارا.

وأشار معرفي إلى أن هذا الكتاب يضع بين أيدينا خلاصة الإرث المعنوي والأخلاقي والاجتماعي والوطني الذي تركه المرحوم «محمد رفيع معرفي» بعد أن غرسه بداخلنا، ليس لكونه والدي فحسب، وإنما لكونه رجل وطن ومواطنة ومشكاة إنسانية لأعماله الخيرية التي ما زالت مستمرة مادام أننا نمشي على خطاه.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور وارتباط شخصي مع المرحوم محمد رفيع حسين معرفي في حياته التجارية والسياسية والشخصية.

بعدها تفضل نائب وزير شؤون الديوان الأميري بتكريم مجموعة من الشخصيات لإنجازاتهم الخيرية.

ثم تم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل بهذه المناسبة بعدها تم افتتاح معرض صور ومعرض المدرسة الوطنية ومبرة معرفي الخيرية.