الفنان المبدع هو نتاج عصره والراصد الحقيقي لجميع التحولات التي تحدث في مجتمعه

لميس بلال

قال الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد: إن الفن كان دوما مرآة لحضارة الشعوب ومقياسا لرقيهم ومركزهم بين الأمم، لذلك كان لزاما أن يحظى الفن بمكانة عالية من الاهتمام والدعم.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان الكويت 11 للإبداع التشكيلي، والذي أقيم مساء امس الأول تحت رعاية وزير شؤون الديوان الأميري والرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ ناصر صباح الأحمد، وذلك لتكريم الفائزين بجائزة الكويت للإبداع الشبابي في مجال الفنون التشكيلية.

وأكد الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد أن الاحتفاء بهذه التظاهرة الفنية وهذه النخبة من أبناء الوطن واجب باعتبارهم يلعبون دورا مفصليا في رفعة هذا الوطن وإعلاء مكانته، خاصة أن هذه الاحتفالية تحمل اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد راعي النهضة الحديثة.

وثمن إسهامات المشاركين وما قدموه من مشاركات عالية الجودة والمستوى الفني، ما يبشر ببزوغ افق جديد في الحركة الفنية وخلق جيل جديد يحمل مسؤولية الفن إلى جانب من سبقوه من الفنانين الكبار، مضيفا أن المشرفين على هذه المسابقة الفنية المتميزة أرادوا أن تكون بمنزلة إشراقة إبداع فني في عيدنا الوطني الغالي، يرسم خطاها كوكبة من الفنانين الكويتيين المبدعين في مجال الفن التشكيلي حيث يتنافس الجميع في إبراز ما لديهم من مواهب وقدرات فنية في هذا المجال، فالفنان المبدع هو نتاج عصره والراصد الحقيقي لجميع التحولات التي تحدث في مجتمعه.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب ونائب رئيس الرابطة الدولية للفنون عبدالرسول سلمان إن مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي يستمر في المحافظة على وجوده المشهود له بالتميز عبر اختيارات نوعية وعرض الأعمال المبتكرة ذات المستوى التقني والمواكبة للحراك الدائر في الفنون البصرية، وكذلك الإسهام في تشجيع الأجيال الفنية المتلاحقة للوصول إلى نتائج ومحصلات قادرة على الحضور والمنافسة على المستويين العربي والدولي.

وأضاف سلمان أشيد بجهود وزير شؤون الديوان الأميري والرئيس الفخري للجمعية الكويتية الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي ساهم في وضع حجر الأساس لهذا المهرجان الذي يتزامن مع احتفالاتنا الوطنية، لافتا إلى أنه لم يبخل يوما على أبنائه الفنانين بكل أشكال الرعاية والدعم، بما أثرى فضاء الفن التشكيلي الكويتي وأسهم في تنوع وتجدد تجاربه.

وقد تخلل الحفل توزيع جوائز المهرجان حيث فاز كل من سعد البلوشي، أميرة اشكناني ويعقوب ابراهيم بالمناصفة على جائزة صاحب السمو الأمير، وفاز بجائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح بالمناصفة كل من سعود الفرج، هاشم علي وسليمان علي حيدر، وفاز بجائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح بالمناصفة كل من زينب دشتي، عبدالله الراشد ومريم المريخي.

كما تم منح جوائز الكويت للإبداع الشباب لكل من عبدالله العتيبي، فهد الهاجري، محمد الرئيس، شعاع الرشيدي، فرح السماك، مريم المراد، عبدالعزيز الميرزا، عبدالإله آل رشيد، مريم الراشد، أحمد الحسيني، فهد العيد وحسين البناي.

واختتم المهرجان بالتقاط صور تذكارية للفنانين المشاركين وتكريم راعي الحفل من قبل رئيس الجمعية.