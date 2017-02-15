العنزي: نسعى لإيجاد برامج للتنبؤ بالغبار قبل حدوثه

الدوسري: التجربة أثبتت تقليل الغبار بنسبة 64% وإخفاء الرمال بنسبة 94%

دارين العلي

نظم برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات بمركز البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية بالتعاون مع مركز برشلونة للحواسب الفائقة بإسبانيا ندوة تحت عنوان «التقنيات الحديثة لمراقبة العواصف الترابية والتنبؤ بها»، برعاية مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر، بهدف التعريف بظاهرة الغبار من حيث أسبابها ومصادرها، والوسائل الحديثة للتنبؤ بها وللتقليل من مخاطرها، وتفعيل دور الجهات المعنية والباحثين العلميين بأهمية مراقبة العواصف الترابية، وإنشاء نظام متكامل للتنبؤ بها.

وتحدث مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات البيئية د.عبدالله العنزي عن كيفية إدارة الأزمات البيئية والتي أشار فيها إلى مهام برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات البيئية واهدافه والإمكانيات المتوافرة لدى المعهد لدعم متخذي القرار في الكويت في حالات الطوارئ، لافتا الى أن ظاهرة الغبار تحدث في البلاد خلال فترة الصيف والربيع ولها تأثير على صحة الإنسان وتؤدي إلى أضرار مادية واقتصادية منها الحوادث وغيرها نتيجة انخفاض الرؤية.

وأوضح العنزي ان الندوة تعرف هذه الظاهرة وخصائصها ومصادرها والوسائل التي تراقب الغبار والبرامج التي تتنبأ به قبل حدوثه حتى يكون هناك استعداد من جهات الدولة لتفادي الأضرار وتقليلها.

وأضاف أن هذه الظاهرة لا يمكن التخلص منها إنما العمل على تقليلها فقط عبر مشاريع متعددة، وأولها قام به المعهد وهو مشروع دراسة خصائص الغبار في الكويت ومصادرها بالتعاون مع للهيئة العامة للبيئة لعمل دراسات حول علاقة التغيرات المناخية بهذه الظاهرة.

وأشار الى وجود مشروع مستقبلي وهو انشاء برنامج من خلال المعادلات الرياضية تمكن المعهد من التنبؤ بالغبار، مؤكدا أن الحل يجب أن تكون إقليمية وليست محلية فقط كونها ظاهرة لا تقتصر على دولة معينة.

بدوره، تحدث الباحث في ادارة رصد السواحل د.علي الدوسري عن خواص العواصف الترابية في الكويت، لافتا الى أن ورشة العمل تتناول ظاهرة طبيعية مهمة تحصل في الكويت في فترات متعددة من السنة بهدف البحث في كيفية التعامل معها وأهمية التأقلم معها سعيا إلى تقديم حلول للحد من الاخطار الصحية والاقتصادية عبر النمذجة الرياضية ودراسة الخصائص البيولوجية والفيزيائية والطبيعية والكيميائية ومحتوى حبوب اللقاح التي تحملها هذه العواصف واثرها على الإنسان.

واوضح ان النباتات الفطرية هي الحل المستدام للقضاء على ظاهرة الغبار والتحكم به في المستقبل خاصة بالمدن الجديدة والتي تتعرض لهذه المخاطر مع تدهور الأراضي على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن نباتات الرمث والعوسج والغردق أكثر النباتات فاعلية في التحكم بالغبار وحركة الرمال وتوفر أموالا على الدولة كحل مستدام للدولة، مبينا أن لكل منطقة في الكويت خصوصيتها مثل الصبية يكثر فيها الغبار وحركة الرمال.

وذكر انه من خلال دراسات المعهد فقد ظهر ان تجربة زراعة النباتات الفطرية ساعدت في تقليل الغبار بنسبة 64% وإخفاء الرمال بنسبة 94% ، مؤكدا أن للمعهد مشاريع مستقبلية ودائمة كمنظمة اللياح تم زراعة 110 آلاف نبتة فطرية أثبتت فعاليتها كمرصد ومصد لهذه الظاهرة.

وحول تكلفتها اكد انها متفاوتة حسب المشاريع وحسب نوعها ولكنها بصفة عامة تكلفتها أقل من النباتات الأخرى حيث توفر على الدولة المال والعمالة والمياه، لافتا أن تسقى مرتين بالأسبوع لمدة سنتين لتأخذ وضعها وتتأقلم طبيعيا.

وخلال الندوة قدم مجموعة من باحثي المركز عدة محاضرات، حيث قدم د.محمد فتحي يس محاضرة حول مصادر العواصف الترابية على الكويت، وكذلك قام د.كارلوس بيرز من مركز برشلونة للحوسبة الفائقة بشرح النظم العالمية الحديثة لمراقبة العواصف الترابية والتنبؤ بها.