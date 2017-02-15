أعلن النادي العلمي عن جاهزيته لإطلاق المسابقة الأولى للطائرات اللاسلكية التي ستقام منافساتها بمدرج النادي للطيران اللاسلكي بمنطقة بنيدر يومي 17 و18 فبراير الجاري بمشاركة متسابقين دوليين وكويتيين وخليجيين وعرب وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وقال الأمين العام المساعد بالنادي علي الجمعة في تصريح صحافي امس الثلاثاء ان النادي يعد من الجهات الرائدة في تنظيم المسابقات والبطولات الدولية لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة وعلاقات وثيقة مع كل المنظمات والاتحادات الدولية منها الاتحاد الدولي لسباقات الطائرات بالتحكم عن بعد وهو الجهة الدولية المسؤولة عن تنظيم ووضع القوانين الخاصة بمزاولة هوايتي الطيران الشراعي واللاسلكي. وأضاف الجمعة أن هذا الحدث الدولي سيقام بمشاركة متسابقين دوليين وكويتيين وخليجيين وعرب، الأمر الذي يعد مبعث فخر واعتزاز للنادي وذلك للثقة التي تضعها دول العالم في قدرة الكويت على استضافة مثل هذه المسابقات الدولية ما يجعل الجهود مضاعفة.

وأشار إلى ان النادي قرر تشكيل لجان عدة للتجهيز اللازم لاستضافة منافسات المسابقة بالشكل الذي يليق بالكويت والنادي العلمي، خصوصا أنها تأتي بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، مبينا ان النادي قام بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات والتصريحات اللازمة.

من جانبه، قال مدير إدارة علوم الطيران بالإنابة الكابتن مشعل المعتوق ان هواية الطيران اللاسلكي التي يرعاها النادي تعد من الهوايات التي تتمتع برواج عالمي، مؤكدا حرص النادي على تسجيل عضويته ممثلا للكويت بالاتحاد الدولي لسباقات الطائرات بالتحكم عن بعد حتى يتمكن المتسابقون من المشاركات الدولية.

وأوضح المعتوق ان هواية الطيران اللاسلكي هي التحكم والتوجيه في نماذج مصغرة من الطائرات عن طريق الموجات اللاسلكية ويتم ذلك عن طريق جهاز إرسال يتم حمله من قبل المستخدم (جهاز التحكم) بينما يتم استقبال هذه الموجات عن طريق استقبال مثبت داخل نموذج الطائرة والذي يقوم بتحويل الأوامر الصادرة إلى محركات صغيرة للقيام بوظائف مختلفة مثل التوجيه للأعلى والأسفل واليمين واليسار.