تحت رعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف تقيم المحافظة احتفالها الرسمي بالأعياد الوطنية 2017، والمتمثل في «جائزة محافظة حولي للتميز2017» للعام الثاني على التوالي، وذلك اليوم الاربعاء بفندق الجميرا قاعة بدرية.

وبهذه المناسبة، أكد محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف أن «جائزة محافظة حولي للتميز»، هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، وتم استحداثها لتكريم عدد من أبناء الكويت، الذين حققوا العديد من الإنجازات لخدمة الكويت وأهلها طوال مسيرتهم الحافلة بالعطاء، واستطاعوا أن يرفعوا راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.

وأشار النواف إلى أن إبداعات ونجاحات أبناء الكويت على جميع المستويات ثمرة دعم ورعاية واهتمام القيادة السياسية العليا بأبنائها في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على تنظيم هذه الجائزة بشكل سنوي بعد أن حققت نجاحا باهرا في عامها الأول، فضلا عن أنها تهدف إلى دفع المتميزين لمزيد من النجاحات والتفوق، والاجتهاد لرفع راية الوطن وإعلاء شأنه.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حشد كبير من رموز العمل السياسي والادبي والاجتماعي والاقتصادي والاعلامي والتطوعي والفني في البلاد لحضور هذا الحفل، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة، المبذولة على مدى شهرين من قبل اللجنة المنظمة لاحتفالات محافظة حولي بمناسبة الاعياد الوطنية، التي تضم ممثلين لكافة القطاعات الرسمية والأهلية المشاركة في التنظيم، موجها الشكر الى كافة الجهات الرسمية والمجتمعية التي أبدت تجاوبا كبيرا للمشاركة في الاحتفالات.