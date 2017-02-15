أعلن بنك الائتمان الكويتي عن حصوله على شهادة «أيزو 22301» الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية الأعمال «Business Continuity Management System» المعتمدة من هيئة اعتماد الشهادات العالمية «UKAS».

تسلم الشهادة نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف، خلال استقباله أمس الشريك الإداري لشركة بانوراما للاستشارات الإدارية مروان زلوم في المقر الرئيسي للبنك، بحضور نائب المدير العام لشؤون التخطيط مبارك الرشيدي، ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية والقانونية فوزي الصقلاوي ومدير مركز نظم المعلومات حمود المحيميد.

وقال المضف: إن شهادة الأيزو التي حصل عليها البنك تعد الثالثة بعد شهادتين كان قد حصل عليهما في مايو 2015 في مجالي ادارة الجودة وسرية البيانات، وهما «ISO9001:2008» و«ISO/IEC27001:2013» وفق أحدث اصدار للمنظمة الدولية لإدارة الجودة في هذا المجال آنذاك. وعبر المضف عن سعادته بهذا الانجاز المتميز، موضحا أن «الأيزو» الجديدة هي شهادة نجاح للبنك تثبت تميزه في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير، لافتا إلى أن «أيزو22301» تمنح للمؤسسات والأجهزة التي تقوم بأفضل الممارسات في مجال أنظمة إدارة استمرارية الأعمال وهي شهادة متعارف عليها دوليا.