الحصان: الوزارة حريصة على إنجاز المشروع مع نهاية العام 2018

تطوير الدائري الأول لتسهيل حركة المركبات بشكل دائري حول مدينة الكويت

خطة لتطوير الدائري الرابع وننسق مع «المرور» لإغلاق إشارة «الرقعي»

فرج ناصر

قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م.أحمد الحصان: إن هناك إجراءات عدة تم اتخاذها لتفادي الازدحامات المرورية التي نتجت عن الإغلاق المؤقت لطريق الغزالي.

وأضاف م.الحصان خلال الاجتماع التنسيقي بين وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور ان تلك الإجراءات تتمثل في منع الشاحنات من استخدام الطريق من الساعة 6 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحديد مواقف خاصة لها تجنبا لتعطيل مسار الحركة المرورية، مشيرا إلى أن قرار إغلاق جزء من طريق الغزالي وإجراء بعض التحويلات عليه كان من المفترض أن يتم نهاية العام 2012 إلا أنه تم تأجيله إلى الوقت الحالي بعد الانتهاء من أعمال التطوير على طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر.

وأشار إلى أن الارتباك المروري كان في اليوم الأول فقط، مبينا أن الوزارة نسقت مع الإدارة العامة للمرور لتعديل أوقات حركة بعض الإشارات المرورية المهمة، إذ لوحظت نتائجها الإيجابية في اليومين الثاني والثالث.

وأفاد بأنه تم افتتاح «التفافة» عكسية مقابل شركة «فورد» تسهل للمركبات الراغبة في العودة للطريق استخدامها بدلا من الوقوف والمرور إلى دوار سنترال كيفان، إضافة إلى تنسيق وتعديل الوقت الزمني للإشارات المرورية القادمة من الميناء صعودا إلى جسر الغزالي والطرق المخصصة للشاحنات.

وذكر أن هناك مجموعة من التحويلات التي يجري العمل عليها بواسطة مقاول المشروع والوزارة وافتتاحها خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لمزيد من الإغلاقات المستقبلية لطريقي الغزالي وجمال عبدالناصر المرتبطين مع طريق الجهراء وجسر جابر.

وأكد الحصان حرص الوزارة على إنهاء المشروع في أسرع وقت تزامنا مع الجدول الزمني المقرر حتى نهاية العام 2018.

وكشف عن وجود تطوير للدائري الأول بهدف تسهيل حركة المركبــات بشكل دائري حول مدينة الكويت إضافة إلى العــمل على توقيع عقد مع استشاري عالمي لتنفيذ نفق معلق بطول 1.5 كيلومتر بالقرب من قصر العدل ومجلس الأمة.

وعن تطوير الدائري الرابع، لفت إلى وجود خطة مستقبلية يعمل عليها حاليا ابتداء من الدائري الرابع حتى مركز إطفاء السالمية، لافتا إلى التنسيق مع «المرور» لإغلاق إشارة الرقعي وتقديم حلول آنية لمشكلة الأزمة المرورية في تلك المنطقة.

في هذه الأثناء، رصدت «الأنباء» استمرار حالة الازدحام المروري في منطقة الشويخ والـشوارع المؤدية إليها، لكنــها بـصــورة أخف من تلك التـــي سيــطرت على المنطقة يوم الأحد الماضي.