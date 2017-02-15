علينا جميعاً دفع أبنائنا نحو حفظ كتاب الله وغرسه في صدورهم لحمايتهم من متغيرات العصر والأهواء غير الأخلاقية وغير الدينية

أسامة أبو السعود

كعادته في تكريم المتميزين، أقام النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي مساء أول من أمس في ديوان الشحومي بمنطقة سلوى حفلاً كرّم خلاله كلاً من عمر عادل العازمي لحصوله على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم، ويوسف الخرشان لحصوله على المركز الأول خليجياً في لعبة المبارزة، وكذلك شقيقه عبدالله الخرشان لما يبذله من جهد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وقال الشحومي في كلمة له خلال الاحتفال: ليس من نعمة أفضل من أن يكون أبناؤك وأهلك من حفظة القرآن الكريم، فهذه النعمة تستحق الحمد والدعم، وعلينا جميعا دفع أبنائنا نحو حفظ كتاب الله وغرسه في صدورهم لحمايتهم من متغيرات العصر والأهواء غير الأخلاقية وغير الدينية.

وأضاف الشحومي: كما أقدم لكم نموذجاً آخر من الشباب الكويتي المثابر لصنع الإنجازات وهو لاعب المبارزة وبطل الخليج يوسف الخرشان الذي تمكن من انتزاع اللقب ورفع اسم الكويت عالياً في الوقت الذي تكون فيه رياضتنا موقفة للأسف، فلهذا البطل ولشقيقه عبدالله نقول «شكراً رسمتم الابتسامة على وجه الكويتيين».

وبعد ذلك، قام الشحومي بتقديم الهدايا التذكارية والمكافآت المالية على المحتفى بهم وسط إشادة الحضور بالدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع ورعاية الموهوبين والمتميزين.