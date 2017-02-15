كريم طارق

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري أنه من منطلق حرص ومسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطبيق قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 ومن خلال تشكيلها لفريق العمل التطوعي لتعزيز ونشر قانون حقوق الطفل على ضرورة تكاتف وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والاهلية المشاركة في هذا الفريق والتنسيق بهذا الشأن مع مختلف الوزارات المعنية بهذا الشأن والتعاون فيما بينها للتوعية بهذا القانون وخاصة في المدارس بين الطلبة والهيئات التدريسية وأولياء الامور، مشيرا الى ان اهمية التوعية بمواد هذا القانون والذي يهتم ويعزز حقوق الطفل بصفتهم مستقبل الوطن وضرورة الاهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بمستقبل اطفال الكويت من جميع الجوان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المطيري مع ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتطبيق قانون حقوق الطفل، مشيدا بفكرة تشكيل الفريق التطوعي لتعزيز ونشر قانون حقوق الطفل، شاكرا للحضور الاهتمام والمشاركة في هذا الفريق، آملا ان تشمل خطة العمل ركائز واضحة وأهدافا يتم تحقيقها بعد فترة زمنية محددة.

من جانبهم، قدم المشاركون في اللقاء وهم وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام وعدد من ممثلي قطاعات العمل الاهلي ذات الصلة بهذا القانون بالاضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدموا الشكر والتقدير لوزارة الشؤون على هذه الخطوة والاقتراح الذي يؤكد على ان التعاون والاتفاق بين جميع الجهات ذات الصلة بهذا القانون والذي يهتم بأهم شريحة في بالمجتمع والتي تعتبر هي مستقبل وأمل البلاد، مؤكدين اهمية تضافر الجهود والتنسيق بينهم لتحقيق اهداف هذا القانون وتعزيز التعريف به في المجتمع بكل طوائفه.