كريم طارق

ترأس المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح الاجتماع التنسيقي مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، حيث تم خلال الاجتماع توقيع عقد بتوفير خدمات غذائية لمركز الإيواء التابع للهيئة.

وعلى هامش الاجتماع أشار المطوطح إلى أن المركز يعتبر إحدى العلامات المميزة في الكويت لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدا ان الهيئة تدخر جهدا بتقديم الخدمات المميزة لنزلاء المركز من حيث توفير الحماية الاجتماعية والخدمات النفسية والإقامة الكريمة للعمالة.

ومن جانبه قال الرئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) فيصل عبدالله المطر أن كاسكو على استعداد تام بتقديم الخدمات الغذائية نظرا لحاجة الهيئة لإعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية للنزلاء والمستفيدين، كما حضر من جانب الهيئة مدير الشؤون القانونية ناصر الحميدي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، مراقب المشتريات والمخازن طلال الغريب.