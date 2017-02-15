الجيش على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة لصون الأمن والاستقرار

على جميع الضباط وضباط الصف والأفراد أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس انه لا مجال لاي تهاون او تقصير في حماية الوطن والذود عنه. اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس انه لا مجال لاي تهاون او تقصير في حماية الوطن والذود عنه.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة أمس على هامش زيارة الخالد لبعض مواقع الجيش الكويتي في المنطقة الشمالية بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وشدد الشيخ محمد الخالد على ضرورة ان يكون جميع الضباط وضباط الصف والافراد على قدر عال من المسؤولية واهبة الاستعداد منوها بالجهود التي يقوم بها رجال الجيش البواسل من اجل السهر على امن هذا الوطن المعطاء، مشيدا خلال تفقده قوة واجب «صباح» التابعة للقوة البرية بجهود دور القيادة في حماية المنطقة الشمالية، داعيا رجال القوة وضع مصلحة الوطن الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من اجله نصب اعينهم.

واوضح ان الجد والاجتهاد والمثابرة والتفاني في اداء الواجب محل فخر واعتزاز، مثمنا الجهود التي تبذل من اجل السهر على حماية هذا الوطن من خلال المحافظة على درجة الجاهزية القتالية.

ونقل الى منتسبي القوة البرية تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيدا بالجهود المبذولة من المشاركين في الرماية التدريبية من ضباط وضباط الصف وافراد على الرماية المتميزة التي جاءت بعد عمل واخلاص وجهد وتدريب مستمر، معربا عن تمنياته لهم بالاستمرار في العطاء والتميز حتى يكون الجيش الكويتي دائما على اتم الاستعداد منفذا لمهامه في صون امن واستقرار الوطن.

واستمع الى ايجاز حول مراحل ومجريات تنفيذ الرماية التدريبية واهم المعضلات التي تم التعامل معها خلال فترة تمرين «دسمان 2» وذلك خلال زيارته للموقع الثاني بالمنطقة الشمالية.

كما زار الخالد لواء «السور الالي/26» والتقى بالقوة القطرية الشقيقة المشاركة في تمرين «فهود الصحراء» المشترك الذي انطلق في الخامس من فبراير ويستمر حتى السابع من مارس المقبل بين القوة البرية الكويتية ونظيرتها القطرية مرحبا بهم في بلدهم الثاني الكويت متمنيا لهم طيب الاقامة.

ورافق الخالد خلال الجولة كل من نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وآمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصباح ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ راكان السالم.