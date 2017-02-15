شهد قائد العمليات والأركان في الحرس الوطني العميد الركن بدر حمد قرعة علنية أجراها فرع التنظيم والتخطيط لتوزيع الدفعة 46 من دورة المستجدين الأغرار على وحدات الحرس الوطني.

وأكد العميد الركن بدر حمد أن إجراء القرعة يعكس نهج الشفافية الذي اعتمده الحرس الوطني وفق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مراحل القبول وحتى توزيع الأفراد داخل الوحدات حرصا على قيم العدل والمساواة والشفافية، التي كرستها توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، كما حفلت وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» ببنود مهمة لتفعيل تلك المبادئ.

من جهته، أوضح رئيس فرع التنظيم والتخطيط المقدم ركن سامي ضحوي أنه تم تشكيل فريق عمل يشرف على إجراءات ونظام القرعة مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات الفنية والمؤهلات التخصصية، الأمر الذي يترجم تطلعات ورؤية القيادة وفي الوقت ذاته يحقق الرضا الوظيفي للمنتسبين.

بدوره، أكد رئيس فريق عمل القرعة الرائد طلال طامي أن جميع المستجدين الأغرار بعد أن تم تسكينهم في وحدات الحرس الوطني سيحظون بالتدريب اللازم والرعاية الكاملة لتأهيلهم على أداء المهام اليومية بكل كفاءة واحتراف، حضر إجراء القرعة عدد من ضباط الحرس.