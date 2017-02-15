فريق المغاوير يفوز بالمركز الأول في مسابقة إنقاذ الرهينة

واصلت الفرق المشاركة في مسابقة النخبة العالمية لفرق الاقتحام أمس التنافس فيما بيها للحصول على المراكز الأولى في مختلف فئات المسابقة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وضمن منافسات اليوم الأول للمسابقة فاز فريق المغاوير من الجيش بالمركز الأول في مسابقة انقاذ الرهينة، فيما حل فريق المرحوم عبدالرحمن السميط من الوحدات الخاصة بوزارة الداخلية في المركز الثاني، كما حصل الحرس الوطني على المركز الأول في مسابقة رماية المسدس 9 ملم والوحدات الخاصة الكويت على المركز الثاني.

وفي اليوم الثاني للمسابقة فاز فريق المرحوم عبدالرحمن السميط من الوحدات الخاصة بوزارة الداخلية بالمركز الاول في مسابقة فتح الثغرة وجاء فريق المغاوير من الجيش في المركز الثاني، وحصل فريق الوحدات الخاصة الكويت على المركز الأول والثاني في مسابقة رماية القنص.

وشهدت منافسات أمس فوز فريق المرحوم عبدالرحمن السميط بالمركز الأول بمسابقة انقاذ المصاب وجاء في المركز الثاني فريق الشهيد علي بوحمد من الوحدات الخاصة.

يذكر ان المسابقة تتضمن سيناريوهات تحاكي الواقع في عمل رجل الاقتحام وتخليص الرهائن وتهدف أيضا إلى التحدي وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية في الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة.