سلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج أمس دعما ماليا مقدما من بيت الزكاة إلى فرع «جامعة القدس المفتوحة» بمدينة نابلس في فلسطين.

وقال الدعيج لـ «كونا» عقب تسليم المبلغ المقدر بنحو 30 ألف دولار لممثل الجامعة إن هذا الدعم مخصص لإنشاء عيادة طبية بمركز خدمة السمع والنطق في الجامعة لخدمة حوالي 8500 طالب وطالبة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس.

وبين حرص الجهات الكويتية على دعم قطاع التربية والتعليم في فلسطين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والمدرسين، مشيرا إلى أن الدعم الحالي «ليس الأول» الذي تقدمه جهات كويتية للجامعة إذ سبق أن تم تخصيص مبالغ لتنفيذ أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.

وأكد التضامن والتعاضد مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المتواصل لهم بمختلف الظروف، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت «أولوية» بالنسبة للقيادة السياسية العليا في البلاد والشعب الكويتي عامة.

من جانبه، أعرب مدير جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس د.يوسف عواد لـ «كونا» عن الشكر والتقدير لبيت الزكاة الكويتي الذي لبى احتياج الجامعة لهذه العيادة بعد أن ساهم سابقا في إنشاء مركز السمع والنطق.

وقال عواد إن المساعدات والعطاءات الكويتية ما زالت «تتدفق» على الجامعة لتغطية الاحتياجات الأساسية والأكاديمية، لافتا إلى أن الجامعة تتطلع لإنشاء كلية تحمل اسم «قائد العمل الإنساني» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تكريما رمزيا له ولأبناء الكويت عامة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها سفارتنا لدى الأردن في التنسيق والترتيب مع الجامعة بتعليمات مباشرة من السفير الدعيج «المطلع دائما» على عمليات ومشاريع الجامعة المختلفة.